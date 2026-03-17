Hacienda asegura que RD tiene solvencia para mitigar el impacto de crisis de Medio Oriente

La incertidumbre sobre el impacto de la guerra de Medio Oriente en la economía dominicana mantiene al Gobierno ocupado buscando como sortear la situación y a la oposición reclamando acciones preventivas para mitigar el impacto que tendrá en la población.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, apeló a la capacidad de financiamiento que tiene el país como “carta bajo la manga” para enfrentar un aumento del déficit en las finanzas públicas.

“El país puede estar tranquilo de que tenemos la solvencia, tenemos el financiamiento de manera precautoria, el Ministerio de Hacienda prácticamente financió el año completo del primer trimestre”, apuntó en referencia a la emisión de los bonos soberanos y bonos locales, durante una entrevista en el Sol de la Mañana.

Sobre posibles aumentos de precios manifestó que esto será evaluado cuando sea necesario y aclaró que los subsidios por parte del Gobierno no siempre serán posibles.

El ministro de Hacienda anunció que el Gobierno dispone de las herramientas y la estrategia necesaria para proteger la economía nacional y el bienestar ciudadano frente a la creciente incertidumbre del panorama geopolítico.

Explicó que se ha creado un espacio fiscal que permitiría la redistribución de partidas menos prioritarias hacia los sectores más vulnerables, amortiguando así los efectos de la crisis.

Enfatizó que la estabilidad macroeconómica es la principal defensa contra los choques externos. En ese sentido, envió un mensaje de tranquilidad a la población al reiterar que se trabaja arduamente para mitigar el impacto del alza en los combustibles y garantizar el abastecimiento de los productos básicos.

Frente a la situación detalló que el Gobierno está en sesión permanente, incluyendo instituciones sectoriales como el Ministerio de Agricultura y existe una estrecha colaboración con el Banco Central para adoptar las decisiones necesarias que preserven la estabilidad económica, social y política.

Monitorear el escenario

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, al ofrecer declaraciones a periodistas que cubrían la apertura de la Semana Económica y Financiera, manifestó se mantienen monitoreando el escenario internacional y señaló que no pueden adelantarse a tomar medidas cuando en Estados Unidos y en Europa acaban de subir la gasolina, y no hay petróleo.

“Yo pienso que la República Dominicana tiene que estar atenta a lo que está pasando, y manejar la situación con mucha prudencia”, sostuvo Valdez Albizu al asegurar que hay escasez y que se van a producir problemas inflacionarios en Estados Unidos, por lo que reiteró que lo correcto es darle seguimiento a la situación y actuar en función de las perspectivas.

PLD pide plan de mitigación y critica alza de precios de las gasolinas

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su preocupación ante una crisis que, alegan, “ya empieza a sentir el país”, en una conferencia de prensa sobre las acciones ejecutadas por el Gobierno en los últimos días.

“El Gobierno dominicano dijo hace un tiempo que estaba cubierto el tema del subsidio de combustible. Sin embargo, vemos que en solo 15 días, un petróleo que subió, aumentó a RD$5 los combustibles”, sostuvo el secretario de Energía y Mina de la organización política, Martín Santos.

“Yo me hago la pregunta: durante casi cinco años los combustibles han estado fijados por debajo de 70 dólares. ¿Por qué solamente con 15 días suben los combustibles?”, señaló Martín Santos indicando que el precio de los combustibles no está siendo calculado de la forma correcta.

“El Gobierno no está realmente asumiendo el costo, como dijo, porque es imposible que, porque hayan subido los combustibles solamente dos semanas, ya estemos viendo un aumento en el combustible”, dijo.

Por lo que señaló, el alza de precios en el combustible se evidenciará en los pasajes del transporte público.

En la rueda de prensa, el dirigente y candidato a la presidencia de la República por el PLD, Luis de León, manifestó que es necesario que el Gobierno ejecute un plan ante los efectos de la crisis del petróleo, evidenciada en el costo de los combustibles.

“Frente a los acontecimientos de guerra de Estados Unidos, Irán e Israel, que presente (el Gobierno) una propuesta de prevención, una propuesta que haga menos fuertes las consecuencias económicas y sociales que va a producir el petróleo”, expresó.