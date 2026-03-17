Ministro de Hacienda considera que el país tiene muchos "impuestos que no se justifican"

Durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, rectificó su posición de eliminar impuestos considerados anacrónicos en el país al explicar que en el país hay muchos de estos tributos que no se justifican.

La propuesta, presentada como un proyecto de ley en la Cámara de Comercio Americana, formaría parte de una reforma tributaria abierta al diálogo para hacer más fácil la vida de los contribuyentes en el ejercicio de sus obligaciones tributarias.

“Yo dije algo que muchos pensamos, aquí hay impuestos que no se justifican”, sostuvo en el espacio radial mientras mencionaba el impuesto a las hipotecas o seguro de vida como ejemplos.

En ese sentido, especificó que este proyecto de ley tiene como prioridad la salud de las finanzas públicas y el debate debe estar sujeto a esta preferencia además de identificar cuáles son los impuestos que más afectan a la población.

Según sus palabras esta propuesta puede surgir aun tomando en cuenta que en los últimos cinco años el panorama mundial no ha resultado favorecedor más la deuda, en términos relativos, ha logrado bajar y tan solo el año pasado la República Dominicana fue uno de los pocos países con un superávit primario

Asimismo, destacó su convicción de que las finanzas públicas necesitan fortalecerse y como la nación no cuenta con problemas de liquidez ni de solvencia se trata de una restricción presupuestaria para dar paso a un déficit estructural.

Para ajustarse a esta carencia Díaz refirió que se invierte menos y como ministro de Hacienda su objetivo es revertir la baja inversión pública.

“Creo firmemente que la inversión pública es un complemento para el crecimiento económico para la inversión privada si no aumentamos la inversión pública esa falta de inversión infraestructura básica que debe hacer el gobierno se va a convertir en un cuello de botella para la inversión privada” expresó al tiempo que señalaba las deficiencias en infraestructura y como estas no pueden ser completadas por el sector privado.

A su juicio las condiciones del país deben de tener una inversión pública del 4% y 5% del producto interno bruto (PIB) y en su estadía en la institución estatal estaba presupuestada al 2.2 llevándola al 2.6 y para este año contemplan un 3%.

Conflicto en Oriente Medio

Sin embargo, reveló que el conflicto de Oriente Medio cambia las prioridades pautadas donde el objetivo principal en estos momentos es asegurar las finanzas públicas para brindar confianza a la población de que cuentan las herramientas para hacerle frente a esta crisis internacional y su impacto en el costo de la vida.

“El país puede estar tranquilo de que tenemos la solvencia, tenemos el financiamiento de manera precautoria el Ministerio de Hacienda prácticamente financió el año completo del primer trimestre” auguró al mencionar la emisión de los bonos soberanos y bonos locales.

Sobre posible de aumento de precios manifestó que esto será evaluado cuando sea necesario aclarando que los subsidios por parte del gobierno no siempre serán posibles.