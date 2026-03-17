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Economia & Negocios

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Empresarios apoyan acciones en Haití, se reúnen para fortalecer relaciones comerciales fronterizas

Según un comunicado, los temas abordados durante el diálogo serán transmitidos a las autoridades competentes de ambos países para su consideración.

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, dijo que el sector empresarial valora las políticas monetarias.

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, compartió el comunicado con Listín Diario.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Representantes del sector privado de la República Dominicana y Haití celebraron ayer una reunión en la Zona Franca de CODEVI, en la frontera domínico-haitiana, como parte de un diálogo en curso orientado a fortalecer la comunicación y la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países.

Durante la reunión, se intercambiaron opiniones sobre el estado actual de las relaciones bilaterales, el contexto político y económico en evolución en la región, así como los desafíos y oportunidades que configuran la relación entre ambas naciones.

Según un comunicado, los temas abordados durante el diálogo serán transmitidos a las autoridades competentes de ambos países para su consideración.

El diálogo también exploró vías para promover un marco mejor regulado y más equilibrado que facilite el comercio bilateral, la inversión y el desarrollo sostenible en la zona fronteriza y más allá. 

En este contexto, los participantes subrayaron la importancia de adoptar medidas que promuevan la confianza, la transparencia y la previsibilidad en ambos lados de la frontera, incluyendo el establecimiento de reuniones periódicas y canales estructurados de comunicación para asegurar la continuidad del compromiso y la resolución pacífica de los asuntos emergentes.

Asimismo, los participantes expresaron su apoyo a los esfuerzos internacionales y nacionales en curso destinados a restablecer la seguridad y el orden público en Haití. 

Enfatizaron que un entorno más estable y seguro es indispensable para la recuperación económica y para crear las condiciones necesarias que permitan avanzar hacia una relación más sólida y mutuamente beneficiosa para los pueblos de ambos países.

Los participantes reafirmaron que el diálogo sostenido, la confianza mutua y la colaboración del sector privado son esenciales para contribuir a la estabilidad compartida, el crecimiento económico.

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