Empresarios apoyan acciones en Haití, se reúnen para fortalecer relaciones comerciales fronterizas

Representantes del sector privado de la República Dominicana y Haití celebraron ayer una reunión en la Zona Franca de CODEVI, en la frontera domínico-haitiana, como parte de un diálogo en curso orientado a fortalecer la comunicación y la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países.

Durante la reunión, se intercambiaron opiniones sobre el estado actual de las relaciones bilaterales, el contexto político y económico en evolución en la región, así como los desafíos y oportunidades que configuran la relación entre ambas naciones.

Según un comunicado, los temas abordados durante el diálogo serán transmitidos a las autoridades competentes de ambos países para su consideración.

El diálogo también exploró vías para promover un marco mejor regulado y más equilibrado que facilite el comercio bilateral, la inversión y el desarrollo sostenible en la zona fronteriza y más allá.

En este contexto, los participantes subrayaron la importancia de adoptar medidas que promuevan la confianza, la transparencia y la previsibilidad en ambos lados de la frontera, incluyendo el establecimiento de reuniones periódicas y canales estructurados de comunicación para asegurar la continuidad del compromiso y la resolución pacífica de los asuntos emergentes.

Asimismo, los participantes expresaron su apoyo a los esfuerzos internacionales y nacionales en curso destinados a restablecer la seguridad y el orden público en Haití.

Enfatizaron que un entorno más estable y seguro es indispensable para la recuperación económica y para crear las condiciones necesarias que permitan avanzar hacia una relación más sólida y mutuamente beneficiosa para los pueblos de ambos países.

Los participantes reafirmaron que el diálogo sostenido, la confianza mutua y la colaboración del sector privado son esenciales para contribuir a la estabilidad compartida, el crecimiento económico.