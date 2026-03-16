Aumento en la gasolina podría reducir su consumo en la ciudadanía

El aumento de RD$5.00 por galón en las gasolinas regular y premium, así como en el gasoil regular y óptimo, aunque parezca mínimo, puede causar reducción en su consumo para la ciudadanía.

Así lo confirmó la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) al explicar que, pese a este incremento, los ingresos de la población se mantienen iguales y, aunque el gasto en el combustible es fijo, su alza reduce la cantidad acostumbrada a adquirir.

En consecuencia, los hábitos de movilidad como las salidas en la ciudad o los viajes al interior podrían limitarse como una forma de ahorrar en su consumo.

De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), este incremento se trata de "una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final".

Mientras tanto, William Pérez Figuereo, presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU), recordó que esta situación no depende del Estado dominicano ni de nadie en particular, sino más bien de la situación internacional por la guerra en Oriente Medio.

Ahora bien, recomendó armar una mesa de trabajo con las fuerzas vivas de la Nación, empresarios del transporte y otros sectores para buscar soluciones factibles a los aumentos de precios de los combustibles y lo que esto puede desencadenar.

“Cada aumento de los combustibles trae consigo decenas de aumentos encadenados, como es el pan, como es el precio de los restaurantes, como es el precio de la comida rápida, todo lo que tiene que ver con los fletes y todo esto”, manifestó.

Al describir que el escenario actual es difícil ante la desconfianza de la población por el alto costo de la vida, recomendó al Gobierno dominicano comprometerse a que, cuando la línea de petróleo se restablezca otra vez a su precio original, el precio de los combustibles retorne a la normalidad con una mesa de trabajo con los transportistas y los empresarios de la Fuerza Viva de la Nacional.

A su entender, esta ocasión también representa una oportunidad para buscar nuevas formas de combustibles alternos con la energía limpia, como las hidroeléctricas, eólica o movilidad eléctrica.

“Debimos ya tener el 10% del parque vehicular eléctrico. Si apreciáramos la energía eólica, que es por viento, la hidráulica, que es por la cascada y la presa, el sol como energía es su favorito. Entonces toda esta energía limpia y no contaminante, pudiéramos ir, y acompañados de un gran número de vehículos eléctricos, pudiéramos hoy estar de modo distinto”, lamentó al mismo tiempo que pronosticaba una posible escasez del petróleo, pues el país solo cuenta con 41 días de almacenamiento.

sectores más vulnerables

Para el Frente de Integridad Nacional (FIN) este incremento puede afectar de manera directa la economía de las familias dominicanas clasificando la urgencia de implementar políticas responsables que protejan a la población.

Por otro lado, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), Mario Díaz, exigió con carácter de “urgencia” un plan de medidas que buscan enfrentar los efectos negativos y los aumentos en los precios derivados del petróleo.

“El país no podía esperar a que la crisis nos sorprendiera; debíamos anticipar escenarios y tomar decisiones estratégicas para evitar que ese conflicto internacional desestabilizara la economía dominicana”, declaró Díaz en una nota de prensa.

Díaz recordó que con anterioridad había planteado la necesidad de que el Gabinete de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, creara una mesa de trabajo interinstitucional donde participaran especialistas de las federaciones del transporte de pasajeros y de cargas así como representantes del sector empresarial vinculado al mercado de los combustibles.