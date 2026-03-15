Proponen medidas para los sectores más vulnerables ante el alza de los combustibles

Ante el reciente aumento de RD$ 5.00 por galón para las gasolinas regular y premium, así como para el gasoil regular y óptimo, el Frente de Integridad Nacional (FIN) expresó que este incremento afecta de manera directa la economía de las familias dominicanas y se agrava por el contexto internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas.

Mediante un comunicado de prensa expresaron que el incremento sostenido de los precios de gasolina y otros combustibles tiene un efecto directo en el costo de la vida de los dominicanos, clasificando de urgente implementar políticas responsables que protejan a la población.

Propone revisar los mecanismos de fijación de precios de los combustibles, además de promover mayor transparencia en la estructura de costos y desarrollar políticas que permitan reducir la presión sobre los consumidores, especialmente en los sectores más vulnerables.

De igual forma, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), Mario Díaz, exigió con carácter de “urgencia” un plan de medidas que permitan enfrentar los efectos negativos y los aumentos en los precios de los derivados del petróleo.

“El país no podía esperar a que la crisis nos sorprendiera; debíamos anticipar escenarios y tomar decisiones estratégicas para evitar que ese conflicto internacional desestabilizara la economía dominicana”, declaró Díaz.

Recordó que, antes de que estallara el conflicto, ya habían planteado la necesidad de que el Gabinete de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, conformara una mesa de trabajo interinstitucional, en la cual participaran técnicos y especialistas de las federaciones del transporte de pasajeros y de cargas, así como representantes del sector empresarial vinculado al mercado de los combustibles.

Aunque en principio solo se han visto afectados los derivados de este combustible fósil, Díaz advirtió que esta situación puede terminar impactando toda la cadena de distribución de alimentos y bienes esenciales, recomendando la búsqueda de nuevos suplidores para garantizar nuestras fuentes de importación y reducir los riesgos de desabastecimiento.