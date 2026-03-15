Productos orgánicos y artesanales: El talento femenino que exhibe la Feria Agropecuaria Nacional

Las mujeres empresarias exponen su talento en la Feria Agropecuaria Nacional con sus diversos emprendimientos. Algunas debutan en esta edición, mientras otras cuentan con décadas exponiendo sus productos en el mercado dominicano.

Esta exhibición, ubicada en la Ciudad Ganadera, en el Distrito Nacional, ofrece una variedad de artículos artesanales y naturales que incluye desde productos de aseo y del hogar, así como del cuidado del cabello, hasta sazones, mieles, dulces y café molido.

“Café Los Bolos”

Santa Alejandrina Herasme Rivas, una empresaria de 42 años, llevó por primera vez su emprendimiento a la Feria Agropecuaria Nacional

Santa Alejandrina Herasme Rivas, una empresaria de 42 años.Raúl Asencio

Se trata del “Café Los Bolos”, un emprendimiento familiar que lleva dos años en el mercado nacional.

La historia de este café está íntimamente ligada a la de Santa Alejandrina Herasme Rivas, quien desde temprana edad desarrolló su pasión por los cultivos de cacao en el distrito municipal Guayabal, municipio Postrer Río, provincia Independencia, en una finca familiar, relató la propietaria.

Por lo que indicó, desde ese momento, su compromiso con Café Los Bolos se hizo más firme.

“Es un café orgánico, criollo, tostado, procesado con técnicas artesanales y le damos los cuidados necesarios para garantizar su sabor y aroma y que las tazas sean diferentes”, expresó la señora Herasme Rivas.

Asimismo, manifestó con orgullo formar parte de esta edición de la Feria Agropecuaria Nacional.

“Estoy muy agradecida por el apoyo que se le está dando al emprendimiento femenino dominicano, porque gracias a eso hoy estoy aquí”, manifestó.

Los precios de este café ronda entre RD$100 y RD$300.

“Mamá Tonila”

Desde Partido, provincia Dajabón, llegan los productos “Mamá Tonila”; un emprendimiento familiar que cuenta con más de 25 productos. Estos abarcan desde remedios para curar cualquier malestar, aceites y sazones.

Productos “Mamá Tonila”, en su expocisión en la Feria Agropecuaria Nacional.Raúl Asencio

La historia de estos artículos inicia en 2010, cuando Rosa Ynés Peñaló decide emprender el proyecto “Mamá Tonila”, con el objetivo de preservar la herencia de su abuela Petronila Peñaló.

“Tenemos más de 30 años en este negocio, preparando insumos naturales, medicinales, sazones, especias, aceites, mantequillas, vino y mieles totalmente a mano y sin conservantes”, dijo con orgullo Rosa Ynes, al tiempo de expresar que le gusta cosechar los productos que utiliza para elaborar sus productos.

Otros productos artesanales

Durante la visita a la Feria Agropecuaria Nacional, Listín Diario evidenció diversos artículos, entre ellos los productos naturales y orgánicos para el cuidado del cabello.

Venta de productos para el cuidado del cabello en la Feria Agropecuaria Nacional.Raúl Asencio

En el pabellón de Agricultura, estaba el emprendimiento “Virginia Salón y productos orgánicos” de Virginia Tavares, 45 años, quien desde La Vega, aunque por primera vez expone shampoo, pre-poo y goteros a base de productos naturales en la feria, lleva más de cuatro años elaborando sus productos.

“Estoy aquí por primera vez con mi emprendimiento de productos naturales para la caída y el crecimiento del cabello, sin nada químico. Todo es a base de romero, sábila, cola de caballo, jengibre, zanahoria y canela”, sostuvo Tavares, quien es estilista del cabello.

Otros detalles

La Feria Agropecuaria Nacional se puso en marcha el pasado jueves por la noche, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Esta edición está disponible del 12 al 22 de marzo y Corea del Sur es el país invitado.

Patronato Nacional de Ganaderos (PNG) informó que en esta edición participarán 70 fincas; una exhibición ganadera de 515 animales bovinos, entre ellos 278 lecheros y 400 caprinos y ovinos.