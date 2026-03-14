Publican informe sobre apagón general de febrero

El lunes 23 de febrero a las 10: 50 de la mañana se produjo un cortocircuito en la línea a 138 KV Hainamosa -Villa Duarte causando daños en el interruptor ubicado en el extremo de Hainamosa. estas fueron las causas del apagón general, según publicó el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI).

Como consecuencia, la falla evolucionó desde la línea hacia la barra de la subestación provocando que las líneas conectadas a la barra de Hainamosa operaran para el despeje de la falla bajando la frecuencia a 58.948 hertz.

Para este punto, el Esquema de Desconexión Automático de Carga (EDAC) de las empresas distribuidoras entró en acción en un tiempo de 1.096 segundos posterior al evento. El EDAC es un sistema de protección eléctrica que preserva la estabilidad de la electricidad en casos de emergencia como el ocurrido.

Esta salida de potencia provocó un ascenso de 61.266 hertz en 8.5 segundos además de algunos disparos centrales de generación antes que la frecuencia se estabilizara a 60.609 hertz en un tiempo de 63.17 segundos después del evento.

Ulterior a esto el documento explica que se produjo una baja drástica en el nivel de la frecuencia por el disparo de la central Punta Catalina 2, lo que ocasionó el colapso total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

A pesar de ello, destacaron “que los sistemas de control y protección instalados y ajustados en los últimos años en el sistema de transmisión operaron rápidamente. Esa actuación oportuna limitó el alcance del evento y permitió iniciar de inmediato la recuperación gradual del sistema”.

Para el proceso de reconexión y resincronización comenzaron con unidades hidroélectricas y con centrales térmicas disponibles para el arranque permitiendo así el restablecimiento por zonas del SENI luego de la eventualidad hasta lograr la recuperación total de la electricidad.

Este informe estaba pautado para ser publicado del 11 de marzo de este año según el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. No obstante cuando el Listín Diario contactó con la Superintendencia de Electricidad (SIE) sobre el mismo ellos explicaron que aún no tenían una fecha exacta para su entrega pero “se está trabajando en eso”.

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Recomendaciones

Como resultado del episodio, el análisis recomienda que la central Punta Catalina realice los ajustes internos que sean necesarios en sus sistemas de control y operación de la planta, con el objetivo de evitar la ocurrencia de eventos similares en el futuro, contribuir a prevenir un posible colapso del sistema y garantizar una operación segura y confiable del SENI.

“Considerando que se ha estado ejecutando un programa de actualizaciones y mejoras de protecciones de las subestaciones principales país, se debe mantener el monitoreo del plan de implementación, continuar y acelerar los trabajos de instalación de protecciones y la operación de las subestaciones en doble barra, que se están ejecutando desde hace 2 años para cubrir el país completo, lo que ha evitado recurrencia de fallas y la afectación del todo el SENI” manifestaron.

Asimismo, agregaron realizar ajustes operativos para aprovechar la nueva tecnología en generadores térmicos y renovables, provechar los sistemas de almacenamiento por baterías para realizar los servicios auxiliares de regulación de frecuencia y de arranque autónomo además de a ajustar los sistemas de protecciones que estén pendiente para eviat la desconexión de las centrales de generación de forma simultánea.