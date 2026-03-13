"Arroz gratis": Para las primeras 500 personas en llegar a la Feria Agropecuaria, este sábado

La edición de la Feria Agropecuaria Nacional abrió sus puertas en la Ciudad Ganadera, en el Distrito Nacional, donde organizadores informaron que las primeras 500 personas en asistir recibirán 10 libras de arroz gratis, este sábado.

Así lo ha manifestado el director de Ganadería, Abel Madera, durante una rueda de prensa, tras invitar al pueblo dominicano a participar en esta edición.

"Vamos a tener productos a bajo precio y regalos. El cartón de huevos lo vamos a tener a RD$ 100 pesos solo por el sábado, los pollos a RD$ 100 pesos y a las primeras 500 personas que lleguen les vamos a dar 10 libras de arroz", manifestó el ganadero.

Asimismo, comentó que esto es por motivo del Día del Avicultor, que se conmemora mañana.

"Así que lo esperamos a toda la población que aproveche el día de mañana, que tendremos aquí ese sábado espectacular para apoyar a todas las personas necesitadas y no necesitadas", sostuvo.

Artículos y precios de Inespre

En la Feria Agropecuaria, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) expone a la venta artículos de la canasta básica a distintos precios.

Precios del arroz en Inespre ronda entre RD$140 y RD$700.Raúl Asencio

La piña cuesta RD$80. El arroz selecto de 25 libras a RD$700, mientras que el de cinco libras está a RD$140, el de 10 libras a RD$280.

Además, los paquetes de coditos, fideos y espaguetis de 400 gramos cuestan RD$30.

Respecto al aceite, el precio ronda entre 80 y 575 pesos dominicanos. Una libra de azúcar a RD$30 y el café tostado a RD$320. Mientras que el cartón de huevos cuesta RD$150.

En lo que se refiere a las carnes, la libra de cerdo cuesta RD$125 y la carne molida RD$150. La carne salada a RD$ 145 la libra.

Dominicanos acuden a la Feria Agropecuaria Nacional, en la Ciudad Ganadera.Raúl Asencio

Asimismo, dos libras de cebolla a RD$100, mientras que la libra de ajo a RD$140, y 3.5 libras de papa tiene un precio de RD$100.

Áreas remozadas

Durante la apertura de esta edición de la Feria Ganadera, el director de Ganadería, Abel Madera, informó los remozamientos que se han realizado en áreas de la Ciudad Ganadera.

Entre las áreas inauguradas se encuentran el laboratorio central veterinario, el bioterio y otras oficinas.

Detalles de la Feria Ganadera

La Feria Ganadera Nacional se puso en marcha el jueves por la noche, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Esta edición está disponible del 12 al 22 de marzo y Corea del Sur es el país invitado.

De acuerdo con el Patronato Nacional de Ganaderos (PNG), en esta edición participarán 70 fincas; una exhibición ganadera de 515 animales bovinos, entre ellos 278 lecheros y 400 caprinos y ovinos.

El evento también integrará la exposición de 330 caballos que competirán en disciplinas como Paso Higüeyano, Paso Fino, reining y rodeo infantil.

Otra de las novedades que incluye la feria es la participación de empresas del sector agroindustrial; proveedores de insumos e instituciones financieras participarán ofreciendo facilidades de crédito para la adquisición de maquinaria, equipos y ganado, con el propósito de impulsar la modernización del campo dominicano.

Durante 11 días se habilitarán charlas sobre el cuidado animal y de las plantas, dirigidas para toda la familia.

También los visitantes podrán capacitarse con los talleres de producción de quesos.