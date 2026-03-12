Todavía no presentan informen final sobre las fallas del apagón general

“El 11 de marzo estaremos rindiendo el informe final que incluirá, obviamente, todo lo que tiene que ver con las acciones que se deban tomar en este sentido”, fueron las palabras del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, al ser cuestionado sobre el apagón ocurrido el pasado 23 de febrero.

Hoy, 14 días después de esas declaraciones, este documento aún no ha sido revelado al público y, al contactar con la Superintendencia de Electricidad (SIE) sobre el mismo, aclararon que aún no tienen una fecha exacta para su entrega, pero “se está trabajando en eso”, sin más detalles.

Hasta el momento, los avances más cercanos respecto a este evento desafortunado que dejó fuera de servicio al metro y el teleférico fue la primera sesión del Comité de Análisis de Fallas para determinar qué tanto impacto tuvo en el Sistema Eléctrico Nacional.

“Hay que ir viendo cómo concatenaron y terminaron con el evento que todos ustedes conocen. Entonces, en ese sentido, ya se solicitaron las informaciones, ahora se procede a analizar, y luego entonces se emite un informe, que es como el que se emitió en el primer evento que tuvimos el año pasado”, manifestó con la referencia al apagón nacional del 11 de noviembre del 2025.

Indicó que el informe, similar al emitido por la opacidad eléctrica de noviembre, deberá contener una investigación exhaustiva para emitir una línea de acción donde se trabajarán las fallas detectadas y estudiar todos los aspectos posibles que indujeron a esta falla eléctrica prolongada, sin descartar un posible sabotaje.

“Es una evaluación de 360 grados, que debe analizar todos los aspectos posibles. Nada puede ser descartado en este instante”, pronunció en aquel entonces el funcionario.

Desde un punto de vista operativo, explicó que no se sitúa a la acción de una persona, elemento mecánico como el apagón de noviembre, para provocar la interrupción eléctrica; más, necesitaba esperar todas las informaciones para dar una conclusión final.

Asimismo, Santos había explicado que el problema inicial respondía a una avería provocada por una explosión, mientras que la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) especificó que correspondía a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), afectando el servicio eléctrico en parte del territorio nacional.

El error se trataba de un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa-Villa Duarte, causando por segunda vez en menos de tres meses caos en las calles con los semáforos apagados, discontinuidad en el Metro y el Teleférico y congestionamiento vial aumentado.