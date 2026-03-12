Industria y Comercio dice si se agrava el conflicto en Irán la prioridad es la colaboración interna

Si el conflicto en Oriente Medio llegara a escalar a mayores, el expresidente Leonel Fernández propuso idear un mecanismo de colaboración y solidaridad entre productores de la región Latinoamérica para una nueva modalidad de Petrocaribe que garantice el resguardo de estas naciones como medida preventiva.

Sobre esto, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) indicó que el gobierno evalúa todas las opciones posibles y se mantiene colaborando con Estados Unidos y demás países, pero que el enfoque principal está la colaboración interna para proteger a la población y el sistema económico dominicano.

“Lo importante ahora mismo ante una fuerza mayor como esta es la colaboración interna para enfrentar juntos esta amenaza económica. El gobierno está preparado y en diálogo junto a los sectores productivos, para proteger a la población y el tejido económico dominicano”, comentaron al Listín Diario.

A finales de febrero del 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, causando explosiones en Teherán y otras ciudades, causando la muerte de su líder supremo, Alí Jamanei. En respuesta, el país islámico cerró el estrecho de Ormuz, causando repercusiones a escala global, incluyendo a República Dominicana, con las alzas del petróleo.

Aunque el presidente del partido Fuerza del Pueblo aclaró que no existe ninguna solución nacional ante un problema global, sí sugirió jugar un rol de liderazgo convocando a los países de América Latina para buscar una solución a largo plazo.

Mientras tanto, el MICM explicó que la situación actual es volátil y evoluciona minuto a minuto, pero en conjunto con otras instituciones estatales evalúan posibles escenarios y medidas apropiadas para cada uno.

“Estamos dando seguimiento cercano al desarrollo de los acontecimientos, para actuar con responsabilidad, procurando siempre proteger la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos”, manifestaron.

En caso de tomar medidas concretas, serán comunicadas a la ciudadanía, pero ante una situación de “fuerza mayor”, lo más recomendable es mantener la colaboración entre el sector productivo y social para proteger a la nación.