Inespre ofrecerá más de 56 productos a precios especiales en la Feria Agropecuaria

El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) informó que más de 56 productos de la canasta básica familiar serán vendidos a precios especiales en la Feria Agropecuaria Nacional 2026, que se celebrará en la Ciudad Ganadera desde este jueves 12 hasta el 26 de marzo.

El director del organismo, David Herrera, expresó que durante la feria buscan impactar a miles de personas con la venta de productos a precios justos, quienes se sumarán a los más de 6.5 millones de ciudadanos que han sido beneficiados por el Inespre en su primer año de gestión.

Herrera Díaz subrayó que en los últimos 12 meses, Inespre realizó 3,474 actividades en todo el territorio nacional, entre las que detalló 1,480 Mercados de Productores, 1,936 Bodegas Móviles, 37 ferias agropecuarias y 21 rutas alimentarias, impactando a un total de 6 millones 551 mil 104 personas.

Adelantó que durante la Feria Agropecuaria tendrán disponibles un millón 750 mil libras de carne de pollo, que serán vendidos enteros a 200 pesos la unidad, con un peso aproximado de cuatro libras y que también ofrecerán carnes de res y cerdo, arroz, huevos, salami, plátanos, guineítos, yuca, cebolla, ajíes, verduras y productos enlatados, entre otros alimentos de consumo básico, todos con controles de calidad y que una gran parte llegará directamente del productor al consumidor.

Herrera Díaz destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la institución y de las ejecutorias que han contribuido a fortalecer el programa Hambre Cero, que ejecuta el Gobierno.

Informó que venderán el cartón de huevos a RD$160, los plátanos verdes a 5 pesos la unidad; arroz selecto B de 25 libras a RD$700, de 10 libras a RD$280 y de 5 libras a RD$150; además de paquetes de ajo de media libra a RD$70 y de una libra a RD$140.

Asimismo, ofrecerán habichuelas gira de 800 gramos a RD$90 y en lata de 15 onzas a RD$50; habichuelas negras de una libra y en lata de 15 onzas a RD$50; jamoneta a RD$80 la libra; leche evaporada a RD$50 la unidad; leche de coco a RD$70; maíz dulce a RD$65 y papa en malla de 3.5 libras a RD$100.

También el Inespre tendrá disponible salami especial de una libra a RD$85 y de 3 libras a RD$255; sardinas en salsa de tomate de 15 onzas a RD$60; azúcar crema en funda de dos libras a RD$60; casabe natural a RD$50; cebolla en malla de dos libras a RD$80, así como coditos, fideos y espaguetis de 400 gramos a RD$30.

Además, ofrecerán guandules verdes de 15 onzas a RD$60; guineos verdes a 4 pesos la unidad; auyama a RD$25 la libra; sal molida de 425 gramos a 15 pesos y una amplia gama de vegetales frescos.

David Herrera informó que, además de la venta de productos, realizarán diversas actividades de entretenimiento que incluirán concursos, rifas, animación y música para los asistentes.

El funcionario invitó a la población a visitar el stand del Inespre, que estará ubicado en el parqueo de la Ciudad Ganadera, al lado de Huerto Land, donde la ciudadanía podrá adquirir productos frescos y de calidad desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche y aprovechar estas ofertas disponibles durante el evento.