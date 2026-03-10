Vicepresidenta resalta crecimiento económico de RD ante sistema financiero global

Con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el encuentro anual de la Alianza Global para la Banca con Valores tomó como escenario a la República Dominicana para reunir a presidentes ejecutivos de más de 35 países y distintas autoridades del sector bancario nacional.

En esta decimoctava reunión, el tema de conversación central fue "Las Finanzas como Fuerza para la Inclusión y la Equidad" para abordar el futuro de la banca responsable, donde la vicepresidenta destacó la responsabilidad de República Dominicana dentro de este ámbito.

Según sus palabras, esta asamblea es una prueba del compromiso en el sistema financiero de la nación en construirlo alrededor de la sostenibilidad, equidad e inclusión financiera, como tema central, representando una herramienta clave para reducir las brechas sociales.

De esta forma se expanden las oportunidades que facilitan el acceso al sistema financiero formal, fortaleciendo el ecosistema productivo de los sectores económicos más vulnerables, como las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con sus comunidades.

Al mencionar algunas políticas públicas de la gestión actual para impulsar el crecimiento económico desde esta perspectiva, aseguró que el ecosistema en que se realizan estas iniciativas asegura notable estabilidad y dinamismo.

Para ilustrar, mencionó que en el mes de enero del 2026 el país registró un crecimiento de 3.5%, posicionándolo entre las economías de mayor dinamismo en todo el continente.

En el comercio exterior, las exportaciones dominicanas durante el 2025 alcanzaron casi $16,000 millones de dólares, representando un crecimiento de un 14.4% en comparación con el 2024, agregando también la captación de cinco mil millones de dólares en inversión extranjera directa para el mismo lapso.

“Este desempeño representa la confianza que los inversionistas internacionales tienen en nuestro país, basada en una estabilidad institucional, pero también basada en una estabilidad de seguridad jurídica y en la consistencia de lo que son nuestras políticas económicas”, expresó.

En su disertación incluyó que los activos totales al cierre del año pasado alcanzaron 4.15 billones de pesos, equivalentes al 56.1% del Producto Interno Bruto (PIB), registrando un crecimiento interanual del 7.9% y un índice de solvencia cercano al 17%, por encima de la normativa establecida, posicionándola como una de las grandes fortalezas en el país y solidez del sistema financiero.

"Estas cifras reflejan estabilidad macroeconómica, pero también reflejan confianza institucional y un entorno propicio para lo que es la inversión, pero también para lo que es desarrollo empresarial", reveló.

De su lado, el presidente ejecutivo del banco múltiple Ademi, entidad anfitriona, Andrés Bordas, destacó que la relevancia de más de 160 líderes del sector financiero en países de Europa, Oceanía, África, Asia y América estén presentes en el país, posiciona al país como el epicentro global en la conversación sobre la inclusión financiera, el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas, siendo ejemplo global de las buenas prácticas.

Sobre el encuentro

El encuentro anual de la Alianza Global para la Banca con Valores será realizado del 9 al 12 de marzo con paneles, mesas redondas, conferencias y talleres para abordar el futuro de la banca con valores, la inclusión financiera y los sistemas regulatorios en América Latina y el Caribe.