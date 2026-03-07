Recaudaciones de la DGII alcanzan los RD$72,096.8 millones en febrero

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante el mes de febrero de 2026 logró una recaudación total de RD$72,096.8 millones, lo que representa un incremento de RD$6,103.6 millones en comparación con el mismo período del año anterior, equivalente un crecimiento interanual de 9.2%.

En una nota, la institución explicó que este desempeño permitió alcanzar un cumplimiento de 102.1% respecto a la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, superando lo proyectado en RD$1,514.6 millones.

De igual forma, precisó que, al excluir los ingresos extraordinarios registrados tanto en 2025 como en 2026, el crecimiento mensual se sitúa en 7.8%, equivalente a RD$5,069.2 millones adicionales.

En término acumulado, la DGII destacó que entre enero y febrero de 2026 se han recaudado RD$166,852.8 millones, superando en RD$3,948.0 millones la meta prevista y alcanzando un cumplimiento de 102.4%. Este monto refleja un crecimiento de 10.3% respecto al mismo período de 2025, lo que equivale a RD$15,534.2 millones adicionales.

Con estos resultados, la entidad reafirma su rol como la principal fuente de ingresos fiscales del Estado dominicano, al aportar el 78.7 % del total de los recursos captados a través de entidades recaudadoras.

Desempeño de los principales impuestos

En cuanto al comportamiento de los principales tributos en el mes de febrero del 2026, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aportó RD$19,222.0 millones, para un crecimiento interanual de 9.1%, equivalente a RD$1,597.3 millones adicionales.

Este desempeño estuvo impulsado por el dinamismo en sectores como hoteles, bares y restaurantes, comercio vehículos y elaboración de bebidas, cuyas ventas gravadas crecieron 10.8%, 8.1% y 10.6%, respectivamente.

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas y Activos alcanzó un total de RD$14,568.3 millones, registrando un crecimiento interanual de 17.3%, lo que equivale a un incremento de RD$2,145.3 millones más que en febrero de 2025.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas recaudó RD$13,100.3 millones, para un aumento interanual de 16.2%, equivalente a RD$1,830.6 millones adicionales al comparar con el mismo mes del año anterior, impulsado por el incremento en la cantidad de asalariados gravados y el monto retenido, que crecieron 17.3% y 19.2%, respectivamente.

De igual manera, el recaudo correspondiente al Impuesto Selectivo a los Combustibles alcanzó un total de RD$6,836.7 millones, mientras los ingresos por Marbete, Primera Placa, CO2 y Traspaso de Vehículos sumaron RD$3,036.7 millones, reflejando un crecimiento de 1.5%, equivalente a RD$46.1 millones adicionales.

Los demás impuestos aportaron en conjunto RD$15,332.8 millones, completando el total recaudado por la DGII durante el mes de febrero de 2026.