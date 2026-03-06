Asumen compromiso ante normas de etiquetado y registro sanitario; industrial expresa preocupación

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) reiteró su compromiso con las normas de etiquetado y registro sanitario al indicar que, con una inspección rigurosa en lo}s establecimientos comerciales, examinan si el producto es apto o no para el consumo y si agotó los procedimientos de permisología establecidos en las diferentes normativas.

“Todos los viernes nosotros [ProConsumidor] vertimos y trituramos todos los productos no aptos para el consumo, que incluyen mayoritariamente aquellos que no tienen registro sanitario y que no están tampoco en tránsito avanzado, que hayan cumplido el sedazo de la inspección de laboratorio y de contenido y de calidad”, sostuvo Eddy Alcantara, director ejecutivo de la entidad estatal.

Relató que, según lo regulado por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) en cuanto a permisología se trata, visitan los establecimientos y el que no tiene su registro sanitario ni en trámite avanzado o solicitado es retirado de manera inmediata.

La reacción surge tras el comunicado de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde insistieron en la importancia de fortalecer el cumplimiento de las normas sobre el etiquetado y registro sanitario en los productos que comercializan en el mercado nacional, sin importar su origen.

Según explicaron, esta normativa es fundamental para garantizar la protección del consumidor y la transparencia en el mercado.

“El etiquetado en idioma español, junto con la información sobre el registro sanitario, permite que los consumidores tomen decisiones informadas y asegura que todos los bienes que se comercializan en el país cumplan con los estándares establecidos por nuestras autoridades”, sostuvo la institución.

Asimismo, Alcántara habló sobre la notable diversidad de productos y marcas que llegan al país, muchas comercializadas en otros países, pero que aún no poseen la permisología exigida, además de las denominadas “líneas blancas”, fabricadas para comercio específico y que también son verificadas buscando irregularidades según lo que establece la norma.

Con esta proliferación de productos, hizo un llamado a los comercios para que de manera voluntaria se acojan a la resolución 1579-22 sobre el etiquetado de los alimentos, reiterando los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los alimentos comercializados en el país con sus requisitos establecidos en su artículo III.

Preocupación

Mientras tanto, Angelo Viró, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera (Aneih), expresó que el llamado de AIRD le genera preocupación, al tomar en cuenta que la disposición debe hacerse con cierta preparación ante algunos productos y no de manera general.

“Hacer algo generalizado para todos lo veo complicado y entendemos que había que sectorizarlo. Estamos de acuerdo en principio, pero no puede ser generalizado todo y tenemos que analizar un estudio, avisar con tiempo”, señaló.

En ese sentido, también señaló cómo la mayoría de productos importados en el territorio nacional pertenecen al mercado asiático; cuya característica principal, a su juicio, es su baja calidad, falta de etiquetado y registro sanitario.

“Al país están llegando productos de muy baja calidad, especialmente las tiendas chinas que están vendiendo productos de muy baja calidad y realmente donde no hay ningún tipo de etiquetado, nada. Entonces, estamos luchando dentro de un comercio informal o una competencia normalmente desleal, donde tampoco se respeta la regla de lo que hay”, alertó.