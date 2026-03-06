Anticipos afectan liquidez de microempresas y frenan su formalización, dice funcionario

El director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, afirmó este viernes que el pago de anticipos es una de las principales preocupaciones de los microempresarios en República Dominicana, debido a que reduce la liquidez de los pequeños negocios.

Indicó que muchos microempresarios enfrentan dificultades para cumplir con este pago, lo que incluso puede convertirse en un obstáculo para formalizar sus negocios.

“Una de las grandes preocupaciones de los microempresarios son los anticipos. Los anticipos les restan liquidez a las microempresas y lógicamente a veces se ven imposibilitados de pagar”, explicó a periodistas.

Gómez Mazara señaló que esta situación se ha convertido en una de las principales barreras para que los pequeños emprendedores entren a la formalidad.

“Una de las grandes barreras a la formalización de los microempresarios es precisamente el pago de anticipos”, dijo.

El anticipo es un pago adelantado del impuesto sobre la renta que las empresas deben realizar durante el año, calculado generalmente a partir de sus ingresos del período anterior.

Las declaraciones del funcionario se producen días después de que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, informara que se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para eliminar impuestos considerados anacrónicos y corregir distorsiones del sistema tributario.

“Es sumamente importante esta iniciativa que viene a través del Ministerio de Hacienda y Economía y vamos a ver en los próximos días cuáles son los impuestos distorsionantes que se van a eliminar en nuestro país”, dijo Gómez Mazara.

Preguntado sobre si cree que la eliminación del anticipo estará en la propuesta, respondió: “Vamos a esperar”.

El funcionario habló del tema previo al primer foro Promipyme Mujer celebrado en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

Gómez Mazara dijo que la mujer dominicana constituye un pilar fundamental del tejido productivo nacional, especialmente en el sector de las micro y pequeñas empresas.