Industriales dicen es esencial contar con un marco fiscal estable, predecible y sostenible

Para el sector industrial, contar con un marco fiscal estable, predecible y sostenible es una condición esencial para mantener la confianza de la inversión, impulsar la actividad productiva y sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo, así lo indicó el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols.

Consultado por Listín Diario, Pujols valoró positivamente los planteamientos del ministro de Hacienda y Economía en torno a la importancia de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y continuar fortaleciendo la institucionalidad fiscal del país.

Señaló que las discusiones orientadas a revisar o eliminar impuestos anacrónicos y a simplificar procesos dentro del sistema tributario pueden contribuir a mejorar la eficiencia de la administración pública y a facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

“Esto permitiría que las autoridades concentren mayores esfuerzos en combatir la evasión, el incumplimiento y las prácticas de competencia desleal que afectan tanto la recaudación como el desarrollo de los sectores productivos formales”, puntualizó el representante de los industriales.

Respondiendo a la interrogante de sí hay una reforma fiscal en marcha, Pujols indicó que “Desde la AIRD entendemos, además, que en este momento no hay una reforma fiscal en marcha. Más bien, el país se encuentra enfocado en avanzar hacia metas de desarrollo de largo plazo, como las contenidas en la iniciativa META 2036, que busca consolidar un modelo de crecimiento basado en mayor productividad, fortalecimiento institucional y ampliación de las oportunidades económicas para todos los dominicanos”.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, al participar como orador invitado en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), afirmó que, como parte de la agenda del ministerio a corto plazo, enviarán al Congreso Nacional un proyecto de ley para la eliminación de impuestos anacrónicos para corregir castigos exagerados y hacer más fácil la vida a los contribuyentes que quieran cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias.

Además, dijo que trabajarán para lograr la automatización de todos los procesos de exenciones fiscales gestionados por Hacienda, iniciando con el lanzamiento de 12 procesos digitales en mayo, y la agilización de la aplicación de las exenciones fiscales del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) en compras locales mediante el uso de la factura electrónica y el scoring tributario.

Reforma fiscal en veremos

Desde el 2024, cuando fue presentada y rechazada la propuesta de Ley de Modernización Fiscal, la reforma fiscal o como lo contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo, Pacto Fiscal, el tema quedó “en el aire”. Mientras, el Gobierno busca formulas para sortear el déficit que cada año pone un “cinturón de amarre” a las finanzas públicas.

Tanto los gremios empresariales, como los distintos actores políticos señalan la necesidad de propiciar cambios estructurales que permitan reenfocar las políticas fiscales en el país.