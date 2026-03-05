Estudio destaca el rol estratégico de la República Dominicana en la seguridad hemisférica

Autoridades gubernamentales, líderes empresariales y expertos analizaron el papel estratégico de la República Dominicana en la seguridad sanitaria hemisférica y su potencial para integrarse a cadenas biomédicas regionales resilientes.

El estudio se presentó en el Aula Magna Dr. Eduardo Latorre Rodríguez del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc), órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La jornada contó con las palabras de apertura del embajador rector del Inesdyc, José Rafael Espaillat, y del viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Mirex, embajador Hugo Rivera, en representación del canciller Roberto Álvarez, quienes destacaron que el fortalecimiento del sector biomédico nacional constituye una prioridad estratégica para el desarrollo económico, la innovación científica y la resiliencia regional.

El eje central fue la presentación del estudio “La Geopolítica de la Seguridad Sanitaria en las Américas: Capacidad Biomédica y el Rol Estratégico de la República Dominicana”, desarrollado de manera colaborativa con la participación de autores y expertos del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Digemaps, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Infadomi, AmchamDR y el Clúster de Salud de Santo Domingo, así como investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Georgetown, bajo el aval académico de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el Inesdyc.

La investigación fue expuesta por su autor principal, Amado Alejandro Báez, decano asociado de la UNPHU y asesor en Diplomacia de Salud del Mirex. El análisis evaluó la competitividad estructural del país y su capacidad para aportar a cadenas de suministro biomédicas regionales, evidenciando ventajas concretas en logística, manufactura, estabilidad institucional, talento humano y conectividad internacional.

El panel de expertos, integrado por el viceministro Johannes Kelner, Peter Prasmoski, director del Consejo Nacional de Competitividad, Ludwig García, presidente de Infadomi, y William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AmchamDR, coincidió en que el país se encuentra en una coyuntura histórica para consolidarse como nodo biomédico estratégico de las Américas.

El evento fue organizado conjuntamente por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

La República Dominicana no es un socio aspiracional, es una plataforma operativa lista para escalar. Una colaboración estratégica con Estados Unidos puede transformar su capacidad existente en un nodo confiable del hemisferio occidental para medicamentos, dispositivos e innovación, fortaleciendo simultáneamente la seguridad sanitaria estadounidense y la estabilidad regional.