Magín Díaz dice someterán proyecto para eliminar impuestos anacrónicos

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, señaló como parte de la agenda del ministerio a corto plazo, el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para la eliminación de impuestos anacrónicos para corregir castigos exagerados y hacer más fácil la vida a los contribuyentes que quieran cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias.

Otras acciones contempladas son la automatización de todos los procesos de exenciones fiscales gestionados por Hacienda, iniciando con el lanzamiento de 12 procesos digitales en mayo, y la agilización de la aplicación de las exenciones fiscales del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) en compras locales mediante el uso de la factura electrónica y el scoring tributario.

Al participar como orador invitado en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), evento que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, Magín Díaz anunció una institucionalidad fiscal 2.0, que incluiría, entre otras novedades, la redefinición de la regla fiscal para que no limite el gasto de capital; la creación de un Consejo Fiscal autónomo; la definición de un esquema para la utilización y ahorro de los ingresos que derivarían de la explotación de las tierras raras; y una focalización gradual de los subsidios generalizados que aún existen.

Crecimiento económico

El ministro destacó que el país tiene la oportunidad de sostener su potencial crecimiento económico mediante el aumento de la inversión pública y la corrección de trabas burocráticas a la inversión privada. Respecto a la inversión pública, el ministro anunció la intención de acelerar responsablemente su ejecución, de modo que, si se logra el objetivo, el presupuesto reformulado incluiría una asignación adicional de entre medio punto y un punto del producto interno bruto (PIB).

En relación con la inversión privada, precisó que el Gobierno apuesta a remover las trabas y distorsiones que el sector público y el privado, trabajando juntos, han identificado como obstáculos al crecimiento en el marco de la iniciativa Meta RD 2036.

Díaz también resaltó el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad de las finanzas, remarcando que en 2025 se cumplió la regla fiscal “holgadamente”, con una disminución del gasto corriente y un aumento de la inversión.

Sugirió que el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debe verse como el ingreso a un club de las buenas prácticas.

Deseo de inversión

La presidenta de la Cámara Americana de Comercio, Francesca Rainieri, se consolida como un destino seguro para la inversión, como una plataforma estratégica para el comercio y como un socio confiable en la región.

“Más allá de las remesas, existe un genuino deseo de invertir en proyectos productivos, de crear alianzas estratégicas y de apostar por el crecimiento sostenible de la República Dominicana. Ese interés es una señal clara de confianza en nuestra economía”, sostuvo la empresaria.