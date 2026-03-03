RD se consolida como referente regional en el sector turístico según presidente de Meliá Hotels International

El paso del tiempo ha brindado al turismo de la República Dominicana forjarse como uno de los sectores más importantes en la economía criolla, aportando tan solo en el 2025, para la ocupación hotelera, ingresos de $3,250.4 millones, consolidándolo como uno de los destinos latinoamericanos más solicitados.

Si se le pregunta a Gabriel Escarrer Jaume, presidente y director ejecutivo de Meliá Hotels International, por qué la nación quisqueyana es conocida por ser un referente regional en el sector turístico, él respondería que factores como la hospitalidad innata, clima y biodiversidad resultan muy atrayentes para el extranjero.

“La República Dominicana tiene todos los elementos que definen un destino líder: el primero y más importante de ellos es la hospitalidad de calidad innata de sus gentes, seguido de su naturaleza deslumbrante, su clima, biodiversidad y su vibrante cultura”, sostuvo en una entrevista exclusiva para el Listín Diario.

En sus palabras, el país combina el crecimiento y la sostenibilidad en un modelo turístico que genera valor económico y repercute en el desarrollo social de la comunidad al tomar en cuenta a los residentes y los trabajadores del turismo, junto con la seguridad general que ofrece el país y su seguridad jurídica para los inversores.

Resaltó que estos factores de seguridad jurídica, fiscal y de estabilidad promueven un ambiente atrayente para los socios inversionistas, además del sistema financiero solvente y de “excelente reputación” que añade otra capa de confianza en el país.

“Es un innegable activo para el desarrollo de un turismo de calidad, y todo ello viene respaldado por un excelente ecosistema de colaboración público-privada impulsado de manera decidida”, argumentó al mencionar la labor de las entidades gubernamentales en el turismo que fortalecen la imagen del país a nivel internacional.

Tendencias en el turismo

Con un mercado tan demandante en el sector, Escarrer Jaume respondió que la compañía hotelera ha renovado y reposicionado los alojamientos con nuevas marcas para elevar la experiencia a segmentos más premium, mencionando la reciente inauguración ZEL Punta Cana o el Rafa Nadal Tennis Center junto a Rafa Nadal por su enfoque en el turismo activo y saludable.

Con este enfoque, el objetivo es liderar la evolución hacia un destino de mayor calidad y rentabilidad, tanto en el ámbito social como en el económico, permitiéndoles atraer turistas con mayor valor añadido, conscientes, exigentes y respetuosos con el lugar vacacional.

En el caso de República Dominicana, valoró cómo el país se ha sumado a esta tendencia apoyando el desarrollo de calidad y diversificación de la oferta, posicionándose como líder mundial en el turismo de golf, potenciándose a su vez en la oferta de cuidado y deportes de raqueta, como el pádel, para conjugarse “a la perfección” con el clima de sol, playa y mar.

Escuela de turismo

Fiel a esta visión, el presidente de Meliá Hotels International inauguró, junto con el presidente Luis Abinader, el pasado lunes la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá, en colaboración con el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), como el primer centro de formación para los interesados en capacitarse en el sector turístico del país.

“La Escuela tiene capacidad para formar a cerca de 800 profesionales cada año, en periodos formativos de tres meses, y por lo tanto, su impacto en la oferta de talento cualificado en el destino será significativo. Como siempre dijo mi padre, el fundador de Meliá, cuyo legado inspira el proyecto de la Escuela que lleva su nombre, el turismo es una industria ‘de personas para personas’ y, por ello, los empleados y nuestra vocación de servicio son esenciales para la experiencia de nuestros clientes”, puntualizó con la confianza de que el centro de formación generará una mayor rentabilidad social y económica a futuro.

Medioambiente

Escarrer Jaume resaltó que todas estas innovaciones van de la mano con el impacto positivo que este debe tener en el entorno si buscaban resultados a largo plazo con calidad.

A nivel medioambiental informó sobre el programa de descarbonización y reducción de las emisiones de dióxido de carbono que producen con proyectos como las plantas fotovoltaicas que implementan en sus hoteles de Punta Cana así también por la circularidad con una gestión y puesta en valor de los residuos en los hoteles y la optimización de los consumos de energía y de agua.

“Nuestro compromiso de muchos años con el medioambiente y con la sociedad se reconoce año tras año por el prestigioso Anuario de Sostenibilidad de S&P’s, que nos sitúa como una de las hoteleras más sostenibles del mundo. En la República Dominicana participamos en el Plan Nacional de Reforestación y contribuimos a preservar los manglares, con más de 100,000 metros conservados, además de participar en el Plan de Mitigación y control de la biodiversidad dominicana”, afirmó.