Guerra en Irán golpea el precio del petróleo en el país

Los recientes ataques contra Irán en el Medio Oriente mantiene en expectativa al mercado global con las posibles repercusiones que esta pueda traer y República Dominicana no es la excepción.

Tan solo el petróleo de Texas, que sirve de referencia para el país, se disparó este martes un 8,69% representando hasta 77,42 dólares el barril cuando el lunes este cerró con un incremento 6,28% correspondiendo a 71,23 dólares según la agencia internacional EFE.

En tan solo dos días este combustible fósil aumentó un 2,41% y 6,19 en la moneda estadounidense

“Aquí se consumen diario en República Dominicana 144 mil barriles de petróleo, entonces cada vez que sube un dólar estamos hablando que son aproximadamente seis millones de dólares, tal vez, entonces estaríamos hablando de prácticamente de 70 millones de dólares por cada dólar que suba el barril de petróleo”, ilustró Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC).

En su argumento explicó que si este subiera tan solo 10 dólares el impacto en el país resultaría en un aproximado de US$700 millones más afectando el costo de los combustibles que podrían dispararse más de la cuenta implicando de manera inmediata el costo del transporte para las mercancías y productos alimenticios en el territorio por el tema de los combustibles.

Todo esto desembocaría en un mayor aumento en el precio del combustible, en los productos de primera necesidad y el pasaje afectando directamente la calidad de vida del dominicano promedio.

Palabras similares enunció José Díaz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD), al sostener que como Estados Unidos es el principal socio comercial del país cualquier asunto que afecte a los mercados norteamericanos recae también en la nación directa o indirectamente.

De esta forma contamos con dos posibles escenarios que repercuten a la par ya sea la situación del territorio norteamericano a nivel económico pero también el estado de alza en los combustibles.

Soluciones

Al ser cuestionado sobre posibles soluciones para este panorama donde República Dominicana lleva las de perder, Díaz pronunció que lo más conveniente es esperar para ver cómo todo se desarrolle y normalice pero en caso de complicarse es necesario cuantificar cuáles serían los sectores más impactados en esta escena puesta.

En ese sentido, Iván García respondió que prevé reunirse con el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, para analizar el impacto de esta guerra en la economía nacional y plantear posibles estrategias para reducir sus riesgos.

Sobre la guerra

El conflicto bélico en Oriente Medio inició el fin de semana cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para “destruir las capacidades militares del país y eliminar la amenaza de que se cree un arma nuclear”, según explicó la agencia AP.

Tras el ataque, entre las medidas de Irán estuvo comprometer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ruta por donde transita el 20% del petróleo que se consume en el mundo.

Según expertos en economía, esta acción podría elevar las presiones sobre las finanzas públicas por el aumento de la factura petrolera y el costo de los subsidios al sector eléctrico y a los combustibles.