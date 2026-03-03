Frank Elías Rainieri afirma Autopista del Ámbar será un paso trascendental para Santiago

El presidente de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, afirmó que la Autopista del Ámbar será un paso trascendental para la ciudad de Santiago, generando mayor conectividad y desarrollo económico, al tiempo que subrayó que la ciudad debe prepararse para lo que viene.

Durante su intervención en el Conversatorio Empresarial 2026 organizado por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX), el empresario turístico junto a Claudia Pellerano, presidenta de Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona); y Alvin Martínez LLibre, vicepresidente ejecutivo de AFP Siembra, analizaron los desafíos y oportunidades del sector empresarial.

El Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX) reunió en el Conversatorio Empresarial 2026, a líderes de tres sectores que posicionan la economía dominicana: turismo, zonas francas y sistema de pensiones.

Además, los panelistas coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer los politécnicos y la capacitación especializada, ya que estos centros forman a los futuros suplidores de empresas hoteleras, zonas francas y el sector financiero. Se destacó la creciente demanda de técnicos industriales, especialistas en calidad, logística, tecnologías de la información y servicios globales como pilares del crecimiento exportador y la expansión productiva.

El conversatorio permitió evidenciar cómo estos tres sectores pueden potenciarse mutuamente.

Rainieri expresó que "de zonas francas necesitamos mayor dinamismo exportador que sostenga más rutas, frecuencias y carga; y de pensiones, capital de largo plazo para infraestructura que haga eficiente todo el sistema".

Añadió que cuando aumentan las rutas y se eleva la experiencia del visitante, se fortalece la reputación del país, lo que genera confianza e impulsa la inversión. Una operación aeroportuaria madura mejora la logística y la carga, reduce fricciones, baja costos para exportadores y aumenta la competitividad de las zonas francas.

Luego, Claudia Pellerano señaló que ¨de turismo y aeropuertos requerimos conectividad y logística confiable, junto con una marca país fuerte y estabilidad política, social y jurídica; y de pensiones, financiamiento local a escala para parques modernos e infraestructuras como energía y servicios conexos¨.

Alvin Martínez LLibre de AFP Siembra, enfatizó la importancia de estructurar proyectos "invertibles" con gobernanza sólida, correcta asignación de riesgos y flujos medibles.

"Los fondos de pensiones nacen para el largo plazo. Podemos apoyar infraestructura y activos productivos si existen estas condiciones. Cuando turismo y zonas francas estructuran proyectos atractivos -energía, logística, parques industriales, infraestructura aeroportuaria- el ahorro del trabajador puede impulsar el desarrollo sin comprometer la seguridad del sistema", afirmó.

El panel, moderado por la periodista Grisbel Medina, también desmitificó percepciones comunes sobre estos sectores. Se destacó que el turismo no es solo ocio, sino infraestructura, empleo y competitividad; que las zonas francas no son islas dentro del país, sino un puente hacia el empleo formal y los mercados globales; y que las pensiones no constituyen dinero pasivo, sino que pueden convertirse en un motor disciplinado del desarrollo nacional.

Elogiaron la capacidad de organización del empresariado de la ciudad, al crear a Compromiso Santiago, órgano que asume el reto de aportar, desde su posición, soluciones de desarrollo urbano que permitan atraer turistas, impulsar el turismo de salud, fortalecer las conexiones industriales y desarrollar proyectos sostenibles, viables y atractivos para canalizar inversión de largo plazo.