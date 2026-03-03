Economistas evalúan impacto de la guerra en Medio Oriente en el país

La escalada de los conflictos bélicos en Medio Oriente que amenaza con prolongarse, ha encendido las alarmas en los mercados globales por su impacto sobre los precios de los commodities y su repercusión en la economía criolla.

Economista consultados por Listín Diario visualizan que esta situación podría elevar las presiones sobre las finanzas públicas por el aumento de la factura petrolera y el costo de los subsidios al sector eléctrico y a los combustibles. Además señalaron efectos adversos a nivel de inflación y del crecimiento económico.

Los expertos en materia económica también señalan puntos positivos, como una mayor recaudación fiscal por el selectivo ad-valorem que se aplica sobre el precio de paridad de importación del petróleo, y los beneficios tributarios por el aumento en los precios del oro.

Para el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz, de entrada el conflicto ha incrementado el precio internacional del barril de petróleo en alrededor de un 13% ubicándolo en 67 dólares y los precios futuros en 77 dólares.

“El impacto directo a la economía dominicana estará alrededor de las finanzas públicas, particularmente se espera un aumento en los precios de los combustibles o en el subsidio a los combustibles. Hay que decir que las importaciones de Petróleo representa el 18% de las importaciones totales y el país consume alrededor de 149 mil barriles de petróleo diario; a esto se agrega que por cada dólar en que se incrementa el precio internacional la factura petrolera del país se incrementa en alrededor de 77 dólares adicional, impactando la balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza de pagos”, refirió el catedrático.

Sostuvo que en el Presupuesto 2026, se estimó el barril de petróleo en 47 dólares y que si los precios actuales están en alrededor de 77 dólares, entonces el Estado dominicano está comprando el barril con un sobre precio de 30 dólares. Dijo que si el conflicto se mantiene y los precios se ubicarán en 100 dólares el barril o más, el subsidio a los combustibles pueden llegar a los 20,000 millones este año.

Con este análisis coincidió el economista Henri Hebrard, quien puntualizó que “tomando en cuenta que por cada dólar que sube el precio del crudo la factura petrolera del país sube en unos US$78 millones anuales, un incremento de precio en un rango entre 10 y 20 dos dólares aumentaría la factura petrolera entre 800 y 1,600 millones de dólares”.

Refirió que, además para no trasladar el incremento en los precios de los hidrocarburos a los combustibles locales habría de incrementar considerablemente el monto semanal del subsidio muy por encima del presupuesto de RD$8,000 millones aprobado para el 2026. O sea, que además del impacto muy negativo en la balanza de pagos se afectarían las cuentas fiscales

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, coincidió en señalar que “el principal impacto es con el precio de los commodities de energía, sobre todo, petróleo y gas”. Agregó que está situación podría generar presiones al tipo de cambio, presiones fiscales, y provocar una reducción del crecimiento económico.

Conteste con el impacto negativo de la guerra en el costo del petróleo, el vicepresidente del Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales (CREES), Miguel Collado Di Franco agregó que las transferencias a las Empresas Distribuidoras de Energía (EDE) aumentarán el subsidio que fue subestimado en el presupuesto en RD$85,000 millones.

Afirmó que “un precio más alto afectaría el valor de las importaciones de derivados del petróleo y otros productos, en consecuencia debería producirse una demanda mayor de divisas, y este hecho afectaría al tipo de cambio”.

Señaló que los precios, independientemente de si aumenta el subsidio a los combustibles, materias primas derivadas del petróleo y productos terminados deberían aumentar por el incremento del costo en la energía y el transporte a nivel internacional. Agregó que el impacto se reflejará en un mayor déficit fiscal.

Precio del oro

Los economistas también apuntaron el repunte del precio del oro como un beneficio de la incertidumbre creada por inestabilidad que produce la guerra.

“Los precios del oro se dispararon arriba de US5,400/onza”, afirmó Hebrard indicando que en el presupuesto 2026 se proyectó un precio promedio inferior a US$3,500/onza. “Sobre la base de exportar unas 650 mil onzas en 2026 y asumiendo que el precio muy bien pudiera alcanzar o hasta superar el nivel de US$6,000, los precios de hoy significarían un valor adicional de exportaciones superior a US$1,300 millones lo que compensaría hasta cerca de US$17 de aumento en el precio del petróleo. Dijo que cálculos iniciales indican que se pudiera recibir más de RD$50 mil millones de impuestos por las exportaciones de oro, muy por encima de los RD$31 mil millones proyectados para 2026.

