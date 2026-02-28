Abinader presenta balance económico con énfasis en empleo, inversión y energía

El presidente Luis Abinader presentó ayer su sexto discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional con un enfoque integral en economía, empleo, energía, inversión, desarrollo productivo y en la zona fronteriza, destacando avances y metas orientadas a consolidar el crecimiento del país y mejorar la calidad de vida de la población.

En materia económica, el mandatario subrayó que el empleo digno constituye la política social con mayor capacidad de transformación. Durante 2025 se generaron 133,915 nuevos puestos de trabajo, elevando el total de personas ocupadas a 5,139,951.

La tasa de desempleo abierto se mantuvo en 5.0 %, mientras la informalidad descendió a 54.2 %, su nivel más bajo registrado, impulsada principalmente por la creación de empleos formales. Asimismo, entre enero y diciembre se incorporaron 74 mil trabajadores al Sistema Integrado de Registros Laborales, y 2,426,350 cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social al cierre de noviembre, reflejando la expansión del trabajo con derechos.

Más de la mitad de los nuevos empleos formales fueron ocupados por mujeres, evidenciando mayor inclusión en el mercado laboral.

El jefe de Estado destacó que el aumento del empleo ha estado acompañado de mejoras salariales. En 2025 se aprobó un incremento del 20 % al salario mínimo del sector privado no sectorizado, beneficiando a 1.4 millones de trabajadores. También se aplicaron alzas de 30 % para trabajadores domésticos, 25 % en zonas francas y 30 % en hoteles y restaurantes.

Según el mandatario, por primera vez, el salario mínimo de grandes empresas superó el costo de la canasta básica del primer quintil, mientras que en empresas medianas alcanzó una cobertura cercana al total requerido.

Dentro de las metas oficiales, el Gobierno proyecta elevar el empleo formal al 50 %, lograr un 80 % de empleabilidad en egresados universitarios y superar las 350,000 mipymes formales antes de 2028.

Para facilitar estas metas, se permitirá el pago de impuestos y tasas aduanales con tarjetas de débito y crédito y se implementará un modelo de puntaje crediticio con datos alternativos para ampliar el financiamiento a pequeñas empresas.

Crecimiento económico

El presidente de la República indicó que la economía dominicana creció 2.1 % en 2025, en línea con el promedio regional, y que en enero el ritmo se aceleró a 3.5 %, coherente con una proyección de 4.5 % para 2026.

El jefe de Estado citó un estudio del Harvard Growth Lab que sitúa al país entre las economías con mejores perspectivas de expansión, con un crecimiento promedio cercano al 3.8 % entre 2024 y 2034, lo que evidencia una estructura productiva más diversificada y con mayor valor agregado.

En el sistema financiero, los activos totales alcanzaron RD$4.15 billones, equivalentes al 56.1 % del PIB, con un crecimiento interanual de 7.9 % y un índice de solvencia cercano al 17 %, muy por encima del mínimo requerido.

El Banco de Reservas reportó utilidades de RD$25 mil millones y activos por RD$1.28 billones, permitiendo que más de un millón de dominicanos ingresaran al sistema financiero y que más de 110,000 accedieran por primera vez al crédito.

Sobre las mipymes, el mandatario anunció medidas para simplificar trámites, ampliar el acceso al crédito y fortalecer su desarrollo. El modelo de scoring crediticio incorporará referencias como pagos de servicios básicos y consumo digital para permitir que miles de negocios construyan historial financiero. Además, se impulsará un Hub de Servicios No Financieros para brindar asistencia técnica, digitalización, formalización laboral y acceso a mercados, con énfasis en empresas lideradas por mujeres.

Inversión

En el ámbito de la inversión, informó que la extranjera directa superó los US$5,000 millones en 2025, acumulando cuatro años consecutivos por encima de los US$4,000 millones. Atribuyó este desempeño a la seguridad jurídica y la confianza internacional.

Destacó acuerdos con empresas tecnológicas como NVIDIA, Google y LOD Holdings, incluyendo la creación de un centro de excelencia en inteligencia artificial, un puerto internacional de intercambio digital y el desarrollo de un puerto espacial comercial en Pedernales. Las exportaciones alcanzaron casi US$16 mil millones, el mejor ciclo exportador registrado, con fuerte desempeño de zonas francas y productos agropecuarios.

En el sector energético, el presidente calificó como inaceptables las fallas del sistema eléctrico y anunció la contratación de firmas internacionales para fortalecer su seguridad y estabilidad. Durante 2025 se incorporaron 1,138 megavatios al sistema mediante 16 proyectos con inversión privada superior a US$1,500 millones, de los cuales el 58 % provino de energías renovables. La capacidad instalada pasó de 4,921 megavatios en 2020 a 7,120 en 2025, con un notable aumento de la generación solar y eólica.

Generación

El Gobierno también avanza en proyectos clave como la línea de transmisión Montecristi–Santiago, la conexión eléctrica de Pedernales y nuevas plantas que entrarán en operación entre 2026 y 2028, además de sistemas de almacenamiento en baterías para estabilizar la red.

En paralelo, se iniciará el primer proyecto de hidrobombeo del país en Sabaneta, con capacidad de 250 megavatios, junto a la construcción de presas y obras que buscan reforzar la soberanía energética, reducir emisiones y transformar comunidades.

Asimismo, se destacó la electrificación de cerca de 9,000 viviendas desde 2020 mediante el programa Llevando Luz y la ejecución de proyectos rurales que beneficiaron a miles de familias.

Las distribuidoras realizaron casi 900 mil adecuaciones, instalaron más de 566 mil medidores y modernizaron subestaciones, con inversiones destinadas a mejorar la eficiencia y reducir interrupciones del servicio.

En el contexto energético reciente, se registró un apagón nacional originado en una avería del sistema de transmisión en San Pedro de Macorís, que afectó múltiples regiones y servicios como el Metro de Santo Domingo y el teleférico, lo que evidenció la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura eléctrica.

El mandatario también informó el hallazgo de más de 150 millones de toneladas de tierras raras, cuya pureza y factibilidad de explotación han sido confirmadas por laboratorios internacionales.

Estos minerales, esenciales para tecnologías avanzadas, podrían convertirse en una fuente clave de ingresos no tributarios. Entre enero y septiembre, la minería captó más de US$556 millones en inversión extranjera y generó exportaciones por US$2,600 millones, consolidándose como uno de los principales sectores generadores de divisas.

En materia de desarrollo fronterizo, el presidente anunció la construcción de una red de puertos secos bajo el régimen de zona franca y centros logísticos en la frontera, con una inversión privada de US$300 millones. Definió la iniciativa como el proyecto logístico más importante concebido para la zona, orientado a dinamizar las provincias fronterizas, ordenar el comercio y fortalecer el intercambio formal con Haití, segundo socio comercial del país.

Según explicó, estos puertos secos funcionarán como un “muro económico” que cerrará brechas al contrabando, promoverá empleos y consolidará la soberanía con desarrollo y competitividad.

El plan se complementa con la segunda fase de la Verja Perimetral Inteligente, con 13.5 kilómetros en construcción, integrando infraestructura física, tecnología y capacidad operativa para garantizar control y presencia permanente del Estado.

El gobernante subrayó que la frontera debe ser un espacio de oportunidades y no de abandono, destacando que varios países observan este modelo como referencia de gestión fronteriza integral.