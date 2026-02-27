¿Más crédito y menos trabas? Lo que dijo Abinader sobre el futuro de las mipymes

El presidente Luis Abinader anunció nuevas iniciativas orientadas a simplificar operaciones, ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a las que definió como pilares del crecimiento económico y la formalización.

El mandatario indicó, en ocasión a su sexta ponencia de rendición de cuentas que, próximamente se anunciará una medida para facilitar el cumplimiento tributario de las mipymes, permitiendo el pago de impuestos y tasas aduanales mediante tarjetas de débito y crédito.

Según explicó, esta disposición ampliará los canales de pago de forma ágil, simple y transparente, reduciendo fricciones, tiempos y costos, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos.

Sobre el acceso al crédito, el jefe de Estado señaló que se impulsa un modelo de scoring o puntaje crediticio con datos alternativos, destinado a que miles de mipymes actualmente fuera del sistema financiero puedan construir historial y acceder a financiamiento.

Este esquema incorporará referencias como pagos de celular, energía eléctrica, servicios de internet y patrones de consumo digital.

El presidente subrayó que el crédito no debe ser un privilegio, sino una oportunidad para quienes trabajan, cumple y desean crecer.

Al hablar sobre la Meta RD 2036, el mandatario anunció que el Poder Ejecutivo trabajará con el Congreso Nacional para consensuar un paquete de leyes clave, Factoraje, Leasing y Sociedades de Garantías Recíprocas, orientadas a consolidar un ecosistema moderno de financiamiento productivo.

Estas normativas, explicó, ampliarán los instrumentos financieros, mejorarán las condiciones de acceso y reducirán barreras para las mipymes que cuentan con menos garantías tradicionales.

El presidente también destacó que el crédito, aunque esencial, no es suficiente por sí solo.

Por ello, informó que se impulsará un Hub de Servicios No Financieros que acompañe a las mipymes con asistencia técnica, digitalización, mejora de gestión, preparación para crédito, formalización laboral y acceso a mercados.

La iniciativa prestará especial atención a negocios liderados por mujeres y a sectores estratégicos de la economía.