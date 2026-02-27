Abinader resalta empleo y crecimiento económico en su sexta rendición de cuentas

El presidente Luis Abinader inició este viernes su sexto discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional abordando el tema de la economía, y en ese contexto, sostuvo que el empleo digno es la política social que verdaderamente transforma vidas.

Al referirse al mercado laboral, el mandatario señaló que durante 2025 se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo, alcanzando 5,139,951 personas ocupadas, según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.

Asimismo, destacó que la tasa de desempleo abierta se mantuvo en uno de sus niveles más bajos, con 5.0 %, mientras la informalidad descendió a 54.2 %, su menor registro histórico, al explicar que la mayoría de los nuevos empleos se generaron en el sector formal.

Abinader indicó que la creación de puestos formales y bien remunerados constituye una prioridad, al considerar que cada empleo representa estabilidad para los hogares y una transformación real en la sociedad.

En ese sentido, el jefe de Estado explicó que el gobierno impulsa una transformación productiva orientada al futuro, aprovechando oportunidades como el nearshoring, es decir, el traslado de operaciones a países cercanos, el fortalecimiento de la plataforma logística, el aumento del valor agregado de las zonas francas, la modernización de la agroindustria y la promoción de un turismo más inclusivo, territorial y sostenible.

Formalización laboral en RD

Sobre la formalización laboral, el presidente indicó que entre enero y diciembre se incorporaron 74 mil trabajadores formales al Sistema Integrado de Registros Laborales, consolidando la expansión del empleo con derechos.

Detalló que, al cierre de noviembre 2,426,350 trabajadores cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social, lo que representa un incremento interanual de 3.15 %.

Además, subrayó que el 53 % de los nuevos empleos formales son ocupados por mujeres, reflejando una mayor inclusión y participación femenina en la economía.

El mandatario afirmó que estos resultados responden a una estrategia articulada con el sector privado. En ese sentido, explicó que se realizaron más de 140 operativos de inspección y formalización laboral, junto a ferias de empleo en todo el país.

También resaltó que en la jornada “Tu Empleo Está Aquí”, del programa RD-Trabaja, se registraron 12,648 personas en busca de oportunidades, reafirmando el compromiso con la inserción laboral juvenil y femenina.

Aumento de salario mínimo

En materia salarial, el jefe de Estado sostuvo que el crecimiento del empleo ha estado acompañado de mejoras sostenidas en los ingresos reales. Indicó que, en 2025 se aprobó un aumento del 20 % en el salario mínimo del sector privado no sectorizado, impactando a 1.4 millones de trabajadores.

Asimismo, destacó que por primera vez el salario mínimo de las grandes empresas superó el costo de la canasta básica del primer quintil, con una cobertura de 106.8 %, mientras que en las empresas medianas alcanzó 97.9 %.

Añadió que se impulsaron incrementos de 30 % para trabajadores domésticos, 25 % en zonas francas y 30 % en hoteles y restaurantes, fortaleciendo el poder adquisitivo.

El presidente reiteró que la meta es elevar el empleo formal al 50 % en los próximos años, alcanzar un 80 % de empleabilidad en egresados universitarios y superar las 350,000 Mipymes formales antes de 2028.

Para lograrlo, anunció que los impuestos y tasas aduanales podrán pagarse con tarjetas de débito y crédito, reduciendo tiempos y costos, y que se implementará un modelo de puntaje crediticio con datos alternativos para ampliar el acceso al financiamiento de miles de mipymes.

Sobre el crecimiento económico

Al abordar el crecimiento económico, el mandatario indicó que la economía dominicana creció 2.1 % en 2025, en línea con el promedio de América Latina (2.2 %) según el Banco Mundial.

Explicó que en enero pasado el crecimiento se aceleró a 3.5 %, coherente con la proyección de 4.5 % para 2026, lo que coloca al país entre las economías más dinámicas del continente y lo consolida como uno de los motores de crecimiento regional.

Sobre las perspectivas de largo plazo, el jefe de Estado señaló que un estudio del Harvard Growth Lab ubica al país entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento del mundo para la próxima década.

Detalló que el informe proyecta un crecimiento promedio anual cercano al 3.8 % entre 2024 y 2034, posicionando al país entre las 20 economías con mayor dinamismo global y como el único de América Latina y el Caribe en ese grupo, lo que evidencia el fortalecimiento de la estructura productiva, la diversificación de exportaciones y la generación de mayor valor agregado.

Sistema financiero

Sobre el sistema financiero, el mandatario destacó que los activos totales cerraron en RD$4.15 billones, equivalentes al 56.1% del PIB.

Esto, según Abinader, refleja un crecimiento interanual de 7.9%, es decir, RD$304,100 millones más respecto al año anterior.

"Y el índice de solvencia se mantuvo cercano al 17%, muy por encima del 10% mínimo requerido por la normativa vigente, confirmando la fortaleza patrimonial y la estabilidad del sistema", agregó el presidente en su discurso.

Asimismo, mencionó que Banreservas continúa desempeñando un rol estratégico en la inclusión financiera y el desarrollo productivo.

Indicó que en 2025 reportó utilidades por RD$25 mil millones y activos ascendentes a RD$1.28 billones, al tiempo que amplió el acceso al crédito y la bancarización en todo el territorio nacional.

El presidente explicó que, gracias a este desempeño, más de un millón de dominicanos ingresaron al sistema financiero y más de 110,000 personas accedieron por primera vez al crédito, consolidando a la entidad como líder en inclusión financiera.

Asimismo, señaló que encabezó el Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos, reafirmando su papel como motor clave del financiamiento a la vivienda, el turismo y los sectores productivos del país.