Abinader anuncia contratación de firmas extranjeras para asesorar en seguridad del sistema eléctrico

El presidente Luis Abinader calificó de inaceptables las fallas registradas en el sistema eléctrico nacional y anunció la contratación de compañías internacionales para aumentar la seguridad y expansión.

Dijo que el sistema eléctrico ha sido un reto para los gobiernos anteriores y para el suyo, al tiempo que hizo un recuento de los avances en generación eléctrica durante el año 2025, con la incorporación de 1,138 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, a través de 16 proyectos estratégicos con una inversión privada superior a US$1,500 millones.

“El sistema eléctrico ha sido un reto para todos los gobiernos anteriores. También lo es para nosotros. Las fallas ocurridas en el sistema son inaceptables. Nos preocupan y nos ocupan” indicó el mandatario durante su rendición de cuentas número 6 ante el Salón de la Asamblea Nacional.

El pasado lunes se produjo una interrupción en el sistema eléctrico a nivel nacional, en menor intensidad del blackout de noviembre pasado.

Inversiones en transmisión y seguridad

Destacó las inversiones que se están haciendo en el sistema de transmisión, tanto en su extensión como en su seguridad.

“Hemos contratado compañías internacionales especializadas que nos están asesorando para aumentar la seguridad y estabilidad de un sistema cada vez más diverso y complejo” dijo.

Este año entraron en operación la línea de transmisión 345 kV Montecristi–Santiago, infraestructura estratégica que integra la generación de Manzanillo al sistema nacional y fortalece la región Norte. Igual dijo que modernizaron la línea Cruce Ocoa–Ocoa y conectaron a Pedernales al sistema eléctrico nacional, lo que reduce las vulnerabilidades históricas y habilitando nuevas inversiones en la zona fronteriza.

"En la parte de generación hemos avanzado significativamente. En el 2025 incorporamos 1,138 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, a través de 16 proyectos estratégicos con una inversión privada superior a US$1,500 millones.

Energía renovable

El 58% de esa nueva capacidad, 697 megavatios, provino de energías renovables, principalmente solar y eólica, mientras que 438 megavatios correspondieron a generación térmica eficiente, en gran medida a gas natural, garantizando firmeza y confiabilidad del sistema.

“Hoy, la capacidad instalada pasó de 4,921 megavatios en 2020 a 7,120 megavatios en 2025, un crecimiento cercano al 45%. La capacidad solar y eólica se cuadruplicó, superando los 2,000 megavatios y elevando su participación del 11 % al 29 % del total instalado”.

Más plantas entrarán en funcionamiento

A finales del mes de marzo entrará en funcionamiento la planta Energía 2000 empezando en ciclo simple con 290 MW que para el verano completará hasta 414 MW en ciclo combinado.

Para mayo de 2027 entrará en funcionamiento San Felipe I con 460 MW; Manzanillo I con 426 MW lo hará en diciembre de 2027, Manzanillo ll en el verano del 2028.

Además, entrarán 138 MW de AES en batería para el verano de 2026 y unos 300 MW de baterías de almacenamiento de energía que está en proceso de adjudicación en los próximos días y que estará lista en aproximadamente 18 meses, lo cual ayudará significativamente a estabilizar el sistema eléctrico.