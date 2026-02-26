Santo Domingo acogerá la décima octava Cumbre Iberoamericana del Seguro

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS), junto a la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro, llevarán a cabo la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro.

La celebración se realizará los días 4 y 5 de marzo de 2026 en el Auditorio del Banco Central de la República Dominicana y reunirá a autoridades, reguladores, empresarios, líderes empresariales y expertos internacionales para analizar los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta la industria en un contexto de transformación global.

Según un comunicado de prensa, la actividad reafirma el posicionamiento de Santo Domingo como centro estratégico del Caribe y como escenario idóneo para encuentros empresariales e internacionales de alto nivel.

Además, las hojas del documento enviado a los medios de comunicación aseguran que la alianza entre la SIS y la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro consolida una estrategia que busca fortalecer la integración regional, el diálogo institucional y el desarrollo sostenible del mercado asegurador iberoamericano.

Liderazgo institucional

La décima octava edición cuenta con el liderazgo del superintendente de Seguros de la República Dominicana, Julio César Valentín, quien funge como presidente de la Cumbre, y del intendente de Seguros, Francisco Campos Álvarez, director de la misma.

La apertura oficial contará con la participación del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y otras autoridades nacionales vinculadas al sector financiero y asegurador.

Lema y cronograma

La actividad tendrá como lema “Pensar en el futuro, liderar el cambio, asegurar lo esencial” y buscará desarrollarse con los siguientes temas: geopolítica, transformación digital, inteligencia artificial, sostenibilidad, resiliencia climática, educación, inclusión financiera, movilidad y liderazgo empresarial.

Durante la primera jornada se abordarán temas como nuevos escenarios en geopolítica y geoeconomía; la transformación de las organizaciones aseguradoras y los nuevos modelos de negocio digitales; e inteligencia artificial generativa y su impacto en el negocio y el conocimiento.

La segunda jornada será sobre el debate del futuro regulatorio del seguro en América Latina; el papel de la educación como motor estratégico del sector; la construcción de resiliencia climática desde el seguro; los desafíos de la seguridad vial y el futuro del seguro de autos; y las nuevas estrategias comerciales y el liderazgo transformador en tiempos de incertidumbre.

La Cumbre concluirá con un encuentro de líderes, que posee el siguiente título: “Prospección y Tendencias de Futuro”.

Impacto para diferentes sectores

Conforme al material entregado a los medios de comunicación, el análisis de riesgos geopolíticos, climáticos, tecnológicos y sociales se tratarán durante los dos días de la celebración y buscará el

posicionamiento del sector asegurador como pilar del desarrollo económico, la estabilidad

financiera y la protección social.