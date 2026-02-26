Ministro de Trabajo: “La reducción de la jornada laboral será voluntaria”

Al aclarar que la reducción de la jornada laboral no se trata de un proyecto de ley, ni estará implementada en el Código de Trabajo, Eddy Olivares indicó que esta iniciativa empezará con la continuidad de un plan piloto impulsado en 2024.

El ministro de Trabajo aseguró que esta iniciativa es una tendencia mundial y tiene el propósito de comprobar cómo funciona en República Dominicana.

“No se trata de un proyecto para someter un proyecto de ley (ante el Congreso Nacional) y reducir la jornada laboral; la reducción de la jornada laboral será voluntaria”, dijo al ser entrevistado en el programa “A Diario”, que se transmite por Sentido 89.3 fm.

De igual forma, insistió en que serán los empresarios los que tomarán la decisión de reducir las horas de trabajo.

Olivares indicó, además, que en el país se ha realizado una reducción de la jornada laboral de forma voluntaria, ya que muchas empresas han decidido no trabajar los sábados.

“No es para ejecutarlo de inmediato (el plan piloto de reducción laboral); es para observar cómo funciona. No se trata de que se esté proponiendo una reforma”, indicó.

Aunque no informó de cuántas horas sería la reducción que plantea este plan piloto, puso como ejemplo otros países de Europa que han reducido el tiempo de trabajar.

Actualmente en República Dominicana la jornada laboral es de 44 horas.

Negativa

Este proyecto ha tenido un rechazo del sector empresarial. El lunes, Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva de Grupo SID, escribió un artículo de opinión en Listín Diario, asegurando que “la economía no crece mientras dormimos. Se impulsa mientras producimos. Se fortalece cuando innovamos y avanza cuando generamos valor”.

“Una cosa es modernizar las formas de trabajo y otra muy distinta es enviar la señal de que el camino hacia el desarrollo pasa por reducir el esfuerzo productivo en un país que todavía lucha contra la informalidad, la baja productividad y brechas estructurales profundas”, dijo en el artículo.