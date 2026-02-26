Jornada laboral reducida beneficiará a los empresarios, asegura ministro de Trabajo

A principios del año 2024, el Plan Piloto Voluntario de Semana Laboral Reducida fue anunciado por el Ministerio de Trabajo, donde las empresas interesadas disminuirían la jornada laboral de 44 a 36 horas por seis meses, buscando aumentar la productividad de sus empleados sin afectar su salario.

Aunque los resultados de esta iniciativa nunca fueron publicados, el tema vuelve a tomar relevancia luego de que el actual ministro de Trabajo, Eddy Olivares, lo planteara nueva vez en las conversaciones del sector laboral, causando revuelo.

Convencido del valor del capital humano por su papel en la riqueza individual y empresarial, explicó en el programa “El Despertador”, transmitido por Color Visión, que esta propuesta aumentará su productividad y compromiso, mejorando el equilibrio entre la vida personal y laboral.

“Es una jornada que los va a motivar a trabajar intensamente dentro del horario establecido; al final es un tema de rentabilidad positiva para la empresa, rendimiento positivo para la empresa, disminución de gastos en el trabajo también positivos”, sostuvo con la mención de que otros países en Latinoamérica también buscan dar este paso.

Agregó además que, conforme a las exigencias del mercado de trabajo en el mundo, los mismos empresarios tomarán la iniciativa de reducirla, ilustrando los casos donde empresas mantienen un horario más alargado en la semana para no laborar los sábados.

Sin detallar la fecha de inicio o la duración de este proyecto, indicó que sería más amplio en comparación con el del 2024 y las empresas que gusten podrán participar de manera voluntaria para luego analizar los resultados obtenidos.

“El mundo cambió, son las condiciones del capital humano, del trabajador, es la alta productividad que te genera”, manifestó con la seguridad de que implementar esta iniciativa colocará al país en el debate mundial sobre este tema.