Realizan primera sesión para determinar impacto del apagón en el Sistema Eléctrico Nacional

Este martes fue realizada la primera sesión del Comité de Análisis de Fallas para determinar los eventos que concadenaron el apagón general del pasado lunes 23 de febrero en el país, así lo informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Aunque rectificó que la causa exacta fue dada a conocer el mismo día, avería provocada por una explosión, indicó que es importante determinar qué tanto impacto tuvo en el Sistema Eléctrico Nacional.

“Hay que ir viendo cómo concadenaron y terminaron con el evento que todos ustedes conocen. Entonces en ese sentido, ya se solicitaron las informaciones, ahora se procede a analizar, y luego entonces se emite un informe, que es como el que se emitió en el primer evento que tuvimos el año pasado”, explicó al hacer referencia al apagón nacional del 11 de noviembre del 2025.

Este mismo informe deberá contener una investigación exhaustiva para emitir una línea de acción donde se trabajarán las fallas detectadas. Santos añadió que este documentó estudiará todos los aspectos posibles que indujeron al apagón incluyendo posible sabotaje.

“Sobre el tema de la investigación, no podemos descartar ningún elemento en este momento. Esto es una evaluación de 360 grados, que debe analizar todos los aspectos posibles. Nada puede ser descartado en este instante”, refirió.

Desde un punto de vista operativo explicó que no se sitúa a la acción de una persona, elemento mecánico como el apagón de noviembre, para provocar la interrupción eléctrica más necesita esperar todas las informaciones para dar una conclusión final.

Sobre el apagón

Luego de que varios usuarios reportaran en horas de la mañana la interrupción prolongada del servicio eléctrico en sus hogares, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó se debía a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), tra un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte afectando gran parte del territorio nacional.

Como consecuencia y por segunda vez consecutiva, el caos en las calles no tardó en llegar con los semáforos apagados, interrupciones en los servicios del Metro y el Teleférico y congestionamiento vial aumentado.

A esto se le suma la enorme cantidad de personas que se vieron obligadas a recorrer varios kilómetros de las calles y avenidas oscuras del Gran Santo Domingo para llegar a sus hogares.

Con una explicación oficial por parte del ministro Joel Santos sobre la situación, a partir de las tres de la tarde el sistema energético nacional se fue restableciendo de forma paulatina hasta llegar la medianoche donde según el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, este fue restablecido por completo en el país.