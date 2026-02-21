Exportaciones de zona franca hacia Haití caen 33.30% en enero

El intercambio comercial con Haití sigue afectado por la falta de institucionalidad en el vecino país, lo que se refleja en las cifras de inicio de año.

Los datos de la Dirección General de Aduanas en su Informe Mensual del Intercambio exponen que las exportaciones de zonas francas se redujeron en un 33.30%, mientras las del régimen nacional presentaron apenas lograron una variación positiva de 19.36%.

En el primer mes de este año, las exportaciones totales ascendieron a US$103.91 millones, un 6.80% más que en enero del 2025, el 75.93% corresponde al régimen nacional, e l 14.93% a zonas francas, el 5.96% a admisión temporal y el restante 3.19% al régimen de reexportación.

Productos

En enero, el 87.81% de las exportaciones hacia Haití dentro del régimen de zonas francas se concentró en 1 0 productos, entre los que se destacan los “T-shirts” y camisetas interiores con un 32.74%, los tejidos de algodón con un 28.50%, y los artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas con el 6.24%.

En el régimen nacional, el 56.78% de las exportaciones hacia Haití se concentra en 10 productos, destacándose: Barras de hierro o acero sin alear, 13.33%, cementos hidráulicos 10.73% y medicamentos 5.97%.

Importaciones

En el caso de las importaciones se refleja un reducción significativa en el flujo del comercio desde el vecino país.

Las importaciones totales provenientes de su territorio ascendieron a US$.01 millones, presentando una disminución de -97.67% con relación con e l mismo período del 2025.

El tránsito de mercancías bajo el régimen de despacho a consumo presentaron una variación de -93.81% mientras que las de zonas francas fue de 99.08% .El 70.85% de las importaciones pertenecen al régimen despacho a consumo,