Economistas expresan su preocupación ante la emisión de bonos soberanos por parte del gobierno

La cifra de US$2,750 millones fue el monto total que el gobierno dominicano aprobó en bonos soberanos para proyectos de inversión pública en los mercados internacionales, según informó el Ministerio de Hacienda y Economía.

Aunque la entidad explicó que los recursos obtenidos forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, expertos en economía advierten que este préstamo solo incrementa el riesgo en el país a depender cada vez más de la deuda externa.

“El país está sometido a alta volatilidad y sobre todo a una alta incertidumbre. Lo que quiere decir que cada vez más estamos expuestos a un shock externo, como se dice en economía. Un colapso en algún nivel en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, eso es deuda que nos va a impactar, va a poner en alto riesgo a toda la estructura productiva y social del país”, advirtió el economista Luis Ortega.

En su argumento propuso una transformación profunda de la estructura de ingresos nacional donde la clase media y la clase más vulnerable dependiente de los ingresos fijos no carguen con el peso de esta deuda recordando que esta emisión de bonos soberanos corresponde a un 80% de la inversión total presupuestada y el país se endeuda un 9%.

Concentrar estrategias que hagan frente a la evasión fiscal sería más eficiente al señalar que la gente solo paga un 43% del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y un 60$ del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Esta deuda se toma para sustituir lo que el Estado debería estar recaudando”, indicó ante la propuesta de una reforma fiscal integral para evitar seguir tomando este tipo de préstamos que abonan más a la deuda externa y soberana. Si esta reforma no se llegara a aplicar, entonces el Estado y, sobre todo, la clase más empobrecida sufrirían de una crisis económica mayor a largo plazo.

Un enunciado similar pronunció el también economista Apolinar Veloz al sostener que la deuda pública se eleva en un aproximado de 87 mil millones de dólares, casi un 85% del producto que representa la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

“Entonces, si se debe tanto dinero, el hecho de que se esté pagando dinero, el gobierno esté pagando dinero para cubrir los intereses de la deuda y el capital, ese dinero que se paga no tiene ningún tipo de impacto en la economía doméstica. Sencillamente, se va a pagar a gente al exterior y a gente que tiene un plan de ahorro, que lo coloca en certificados o en cualquier otro tipo de activo financiero para ganar dinero”, expresó.

Con el aviso de que la economía se puede desacelerar por las complicaciones del manejo fiscal y la crisis mundial, cree conveniente aplicar la reforma fiscal y no seguir buscando “estrategias” para evitar la misma.