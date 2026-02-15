Amor, ahorro y burbujas: la pareja dominicana que emprendió con una máquina gasificadora de agua

Muchas parejas deciden emprender en conjunto, sacrificando tiempo, rutinas y ahorros para convertir sus ideas en proyectos sostenibles.

Este fue el caso de los dominicanos María Isabel Pérez García y Gregory de Oleo, quienes optaron por fortalecer su relación a través de una iniciativa enfocada en la hidratación: una máquina gasificadora que bautizaron como Hydriq.do, capaz de convertir el agua común en agua con gas, en ocasión al Día del Amor y la Amistad.

Ambos tienen 32 años, son licenciados en Administración de Empresas y son padres de un bebé de un año y medio. La pareja, que se conoció en la universidad hace diez años y lleva siete años de matrimonio, ha permanecido unida desde entonces.

Ante el crecimiento de su familia, y si bien contaban con empleos fijos, decidieron no esperar a que las cosas pintaran mal; no querían depender únicamente de esos empleos, por lo que optaron por buscar ingresos adicionales y emprender.

Es por ello que identificaron la necesidad de brindar a los consumidores una forma más económica, segura y saludable de disfrutar agua gasificada, un producto cuya demanda crece en el país.

La pareja tiene un bebé de un año y medio, y él es su motor para enfrentar esta iniciativa sin miedo.Fuente Externa

Durante una conversación con Listín Diario, María Isabel explicó que de manera particular, tanto ella como su esposo solo consumían agua con gas y sin darse cuenta incurrieron en un gasto de hasta RD$5,000 mensuales, únicamente en el consumo de este tipo de agua.

“Ahí comenzamos a ver un producto que tiene un competidor en el mercado y notamos que pocas personas lo conocen, pero es demasiado funcional para el hogar y para quienes buscan una manera divertida de hidratarse”, comentó.

Entonces, revela que, la idea del negocio surgió durante una visita a Estados Unidos, donde comprobaron la existencia del equipo.

De acuerdo con María Isabel, en ese viaje se percataron que podían adquirir la máquina, pero no transportar en avión el cilindro de CO₂ de grado alimenticio.

Por lo que desistieron de la idea y comenzaron una investigación entorno al producto y como obtener la mejor opción.

Posteriormente confirmaron que este insumo sí está disponible en República Dominicana, lo que permitió materializar el proyecto.

Sin embargo, la experiencia de compra local no cumplió sus expectativas. Se ofrecía el producto sin seguimiento ni atención al cliente, lo que evidenció para la pareja una oportunidad de mejora en el servicio, especialmente al momento de realizar recargas.

María Isabel comenta que su esposo quedó satisfecho con el funcionamiento del equipo, pero detectaron que el competidor estaba enfocado en otros aspectos del mercado.

Por lo que decidieron mandar a elaborar un producto que cumpliera con sus expectativas tanto de diseño como de funcionalidad. Y tras varias pruebas y testeo lograron dar con la gasificadora de agua.

La joven dama adelantó que el análisis financiero mostró un ahorro significativo: el gasto podía reducirse de RD$5,000 a aproximadamente RD$1,450, lo que representaría hasta un 70 % de ahorro.

Bajo ese contexto, dijo que este hallazgo reforzó la viabilidad del proyecto y su potencial atractivo para los interesados.

Para reducir el consumo de refrescos

La propuesta se basa en una marca propia orientada a la “hidratación inteligente”.

De acuerdo con la pareja, las recargas del cilindro, ronda RD$1,450. El CO₂ utilizado es de grado alimenticio, lo que garantiza seguridad para el consumo.

La joven mujer describe que, además de producir agua con gas, la máquina permite gasificar distintas bebidas.

resaltaron los beneficios digestivos del agua gasificada, y la versatilidad del equipo brinda una alternativa para quienes desean reducir el consumo de refrescos, ya que permite carbonatar opciones como jugo de limón u otras preparaciones.

La gasificadora convierte agua común en agua con gas.Foto cortesía de los entrevistados.

La idea comenzó a concretarse en julio de 2025, con implementación en 2026 y lanzamiento oficial el 19 de enero de 2026.

Actualmente, la marca se encuentra en una etapa educativa, orientada a dar a conocer el concepto de Hydriq.do y su impacto en la sociedad, con una recepción positiva.

Y cuyo almacén está ubicado en la avenida Lope de Vega y las ventas se realizan de forma virtual.

Como empleados asalariados, iniciar el negocio implicó planificación financiera y el uso de ahorros propios.

La iniciativa fue clave para ambos jóvenes, así como la disposición a sacrificar vacaciones y gastos personales para concentrarse en el proyecto.