Ministro de Agricultura afirma priorizar mecanización y tecnología en la producción agrícola

El nuevo ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó en Baní que su gestión se enfocará en el avance de la producción agropecuaria, dando más atención y apoyo al uso de la mecanización y de la tecnología de punta en el campo dominicano.

Dijo que el mundo experimenta cambios importantes de forma acelerada que se pueden evidenciar, tanto en la agricultura como en los demás campos de la ciencia y la tecnología, en los últimos 15 o 16 años, dijo.

“Entonces nosotros en República Dominicana, para sobrevivir con eficacia y rentabilidad en la producción agrícola, tenemos que estar al día con estos cambios”, manifestó.

"Hay que tecnificar los cultivos y la producción en el campo, ya que hay dificultades con la mano de obra aquí", agregó.

“Tenemos problemas con la mano de obra que es escasa y de mala calidad; en ese sentido tenemos que ir actualizándonos y llevando la situación a la realidad”, afirmó el ministro Espaillat.

Incluso, expresó que el Gobierno, a través de Agricultura, está incentivando ampliamente el uso de drones en esta área de producción en temas como siembra, cosecha, aplicación de insumos y otros.

En este sentido, expresó que acompañará próximamente al presidente Luis Abinader al lanzamiento, en La Vega, de un programa nacional de mecanización de la agricultura que llevará por nombre Programec.

Dicho programa consistirá en abarcar todos los cultivos en materia de tecnología: máquinas para siembra, cosecha, aplicar insumos y otros.

Las declaraciones de Espaillat Bencosme se produjeron en el acto donde juramentó y posicionó a un nuevo director en la Regional Sur Central de Agricultura, ingeniero agrónomo Rafael Omar Landestoy, actual miembro del Consejo Provincial de Desarrollo de la Provincia Peravia y de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

El acto se desarrolló en las instalaciones de la Regional de Agricultura ubicadas en el Distrito Municipal de Paya, frente a la carretera Sánchez.

Oliveiro Espaillat agradeció al mandatario el haber confiado en él el compromiso de dirigir tan importante institución como lo es el Ministerio de Agricultura.

Dijo agradecer este gesto, porque es su primera vez como funcionario público: “Siempre he sido un productor agrícola de la larga data. Tengo 37 años ininterrumpidos como productor agrícola, donde nunca he tenido pausa, porque me apasiona la agricultura”, reveló con entusiasmo Espaillat.

A los productores banilejos de mangos y otros rubros, les comunicó que si tienen alguna inquietud de un equipo, se lo informan al director y desde el ministerio se harán las diligencias de lugar, “sobre todo a los productores organizados en asociaciones, que sobre estos es la prioridad”, expresó.