República Dominicana emite bonos soberanos US$2,750 millones a 8 y a 12 años

El Gobierno realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de US$2,750 millones, según informó a Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), por cuya entidad se hizo el proceso.

La emisión estuvo estructurada en dos tramos: US$1,250 millones con vencimiento a 8 años y una tasa de 5.750 %, y US$1,500 millones con vencimiento a 12.25 años y una tasa de 6.150 %.

En una nota de prensa la entidad explicó que los recursos obtenidos forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026 y serán destinados conforme a dicho marco legal, respaldando proyectos de inversión pública en infraestructura, transporte, energía, agua, salud y educación, así como el cumplimiento ordenado de las obligaciones del Estado.

La operación registró una demanda superior a US$7,200 millones, equivalente a aproximadamente 2.6 veces el monto ofertado, a pesar de haberse realizado en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad financiera, tasas de interés elevadas y episodios de incertidumbre en los mercados emergentes, reflejando la alta confianza de inversionistas internacionales en la economía dominicana.

Destaca que la República Dominicana mantiene uno de los niveles de riesgo país (EMBI) más bajos de su historia reciente.

Este indicador, que mide la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales, se ha mantenido consistentemente por debajo del promedio regional, lo que resalta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, la estabilidad institucional y el manejo prudente de las finanzas públicas.

“El Gobierno reitera su compromiso con una política fiscal responsable, transparente y sostenible, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico e impulsar el bienestar de la población” puntualizó.