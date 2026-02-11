Industriales de Herrera exigen supervisar los productos comerciales de los negocios chinos

Regular los productos comerciales que entran al país es una de las soluciones que propone el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, para hacer frente a lo que califica como “competencia desleal” por comerciantes asiáticos que operan en el país.

A su juicio, aun cuando el Estado dominicano procura que los consumidores obtengan productos de calidad, continúa la entrada de productos deficientes, especialmente en tiendas o compañías asiáticas.

“Si no tenemos normativa, cualquier producto que se traiga al mercado de mala calidad, entonces se vende; lo que están haciendo es engañando o distorsionándole al comprador que venden barato”, sentenció con el planteamiento de que en la mayoría de los casos tampoco pagan impuestos, incurriendo en dos prácticas engañosas al mismo tiempo.

En el sector de la construcción, esta competencia toma un enfoque más sensible si se toma en cuenta la comercialización de tuberías y materiales que no cumplen con los estándares técnicos requeridos.

Aclaró que la denuncia no es con el fin de que los asiáticos dejen de hacer negocios en el territorio nacional, sino más bien que se regulen a las normas impuestas abogando por el crecimiento económico del país y la generación de empleos formales.

"Nosotros somos un país muy abierto, muy hospitalario, así que puede venir todo el mundo a competir y hacer negocios con nosotros, feliz de la vida, a invertir en el país junto con nosotros, pero en buena línea", explicó.

Sector comercial

Desde hace algunos meses, comerciantes nacionales denunciaron que los negociantes asiáticos que operan en el país mantienen una competencia desleal a las leyes nacionales que rigen el comercio organizado.

A esto se le suma la epidemia de cierres masivos que sufrieron tras presuntas acusaciones de evasión de impuestos junto con las recientes inspecciones del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived). En la actualidad, más de una docena de estos comercios permanecen cerrados en el Gran Santo Domingo y Santiago.

Tras el episodio, representantes de esta comunidad han puntualizado su compromiso por acatar las leyes regularizando los establecimientos aún cerrados además de aclarar que sí emiten facturas con comprobante fiscal y generan miles de empleos formales a nivel nacional.