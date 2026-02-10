Ganadería justifica la prohibición del traslado de cerdos vivos en el interior

El director general de Ganadería, Abel Madera Espinal, justificó la prohibición de trasladar cerdos vivos entre el Cibao y el Sur, al señalar que la medida sanitaria busca evitar la propagación de enfermedades comunes en estos animales, como la Fiebre Porcina Africana.

“Es una medida sanitaria que se tomó porque había un trasiego muy fuerte de cerdos anteriormente de sitios positivos a otros lugares negativos como era el Sur. Pasada esa medida, tenemos aproximadamente unos seis o siete meses en los que la zona Sur está libre”, afirmó al medio.

Esta medida permite el traslado porcino si está sacrificado y realizado en cualquiera de los mataderos oficiales o locales con la carne sacrificada. De esta forma, las zonas que puedan ser posibles focos de enfermedades quedan aisladas para supervisión, fortaleciendo la vigilancia, salud animal y seguridad alimentaria.

El anuncio surge ante las presuntas quejas de criadores de cerdo del Sur, los cuales sostienen que se les prohíbe comprar cerdos en El Cibao y trasladarlos al Sur o viceversa. Madera Espinal indicó que todos están notificados de la situación y se encuentran prestos a seguir teniendo más encuentros para continuar difundiendo la información de manera presencial.

No obstante, aclaró que quienes presentan estas denuncias suelen ser carniceros acostumbrados a comprar cerdos en cualquier sitio y los sacrifican al paso, movilizando cerdos enfermos y contaminando las zonas donde se movilizan.

“Gracias a Dios, pues los cerdos que están por ahí están bien porque la enfermedad se ha controlado después de esa medida”, fue su respuesta al alegar que ahora los criadores pueden transitar libremente con la carne, siempre y cuando tengan su documentación legal verificada en los puestos de control.

Peste Porcina Africana

La Peste Porcina Africana es una enfermedad causada por un virus contagioso exclusivo de los cerdos que aunque no representa riesgo para la salud en los humanos, es capaz de destruir granjas enteras afectando la economía y la producción agropecuaria.