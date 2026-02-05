Exvicegobernador del Banco Central proponer priorizar la inversión extranjera y privada

El economista y exvicegobernador del Banco Central Luis Manuel Piantini criticó el poco interés del sector empresarial en la creación de empleos formales al señalar que en el año 2025 el 60% de los empleos de esta área que surgieron en ese tiempo fue en el sector público.

“Aquí el sector empresarial no está creando empleo formal; el que se está comiendo es el sector público y, naturalmente, por más dinero que tú le eches al sector público, seguirá faltándole el dinero”, reflexionó en el programa Propuesta de la Noche, transmitido por Teleimpacto.

A su vez, considera que el sector público debe adecuarse a los requerimientos del país y enfocarse más en la inversión pública y privada con el objetivo de lograr resultados más favorables para la población, como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleos formales sostenibles y el desarrollo tecnológico.

Aunque los datos del Banco Central muestran que, en relación al año 2024, el 2025 tuvo un crecimiento favorable, para Manuel Piantini esos números no son suficientes para dinamizar la economía nacional y “muchas veces son inversiones que no llegan al resto”, quedándose en ciertas áreas de la economía, como el sector minero o las importaciones, pero no impacta a nivel general.

Asimismo, señaló que, si la inversión extranjera es importante, más lo es la privada, mencionando al sector construcción como uno de los que más beneficia al país, pero que en los últimos tres años no ha recibido el apoyo que necesita.

“El sector construcción se ha caído en los últimos 3 años y es uno de los sectores que más mueve. Aquí se criticaba [al expresidente Joaquín] Balaguer por el cemento y varilla. Sin embargo, se ha tenido que admitir que esa es la realidad de este país, que para tú dinamizar todo el resto de la economía, tiene que dinamizar el sector construcción”, argumentó.

De esta forma, se logrará la creación de proyectos productivos como el asfaltado en las carreteras de los campos, aumentando la siembra y recolección de productos agrícolas o la mejora en la calidad de vida, enfocado en un mejor tránsito público, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente.

Reforma fiscal

Durante su intervención en el programa, también abordó el tema de la reforma fiscal, donde propuso que esta no es tan necesaria si se prioriza eliminar la evasión de tributos como el Impuesto General al Consumo Tipo Valor Agregado (ITBIS) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en lugar de aumentar la carga impositiva a quienes ya pagan.