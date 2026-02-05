Director de Presupuesto afirma que la inversión extranjera sostiene la economía nacional

El director general de presupuesto, José Rijo Presbot, aseguró que el componente de sostenibilidad fiscal en el Estado ha logrado garantizar en la economía dominicana un mayor crecimiento en la inversión extranjera con cifras históricas en comparación con los años anteriores.

Gracias a este recurso, y unido a la seguridad jurídica, el funcionario argumentó que se crea un clima de confianza y credibilidad en la economía nacional para una gestión responsable demostrando la capacidad de pago del país permitiendo que el Estado pueda acceder a mercados con mayores inversores.

“Nuestros productores están colocando mayores productos en los mercados internacionales. Eso llevó a que junto a remesa, inversión extranjera y turismo, sobrepasáramos los 47, 000 millones de dólares de ingresos en la República Dominicana lo cual nos ha dado más de 15, 000 millones de dólares de reserva en el Banco Central” sostuvo en el programa Nosotros a las 8, transmitido por Teleradio América.

Estos ingresos se reflejan en el nivel de gasto para cubrir los intereses de la deuda pública donde en los últimos cinco años se ha mantenido un promedio de déficit del 3.2% y el año pasado fue del 3.42% alineándose con lo presupuestado como también un crecimiento significativo en las remuneraciones.

Según sus datos, el 76% de ese crecimiento fue utilizado en la dignificación de los maestros, médicos, militares y policías y su salario donde cada RD$100 aumentado en remuneraciones constituye RD$76 para asuntos de seguridad pública en áreas como salud y educación.

“Es un aumento en la dignificación de esos trabajadores que le brindan un servicio fundamental que son derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad” señaló con la consignia de que la política no es un simple número o cifra sino de que se trata de una política orientada a mejorar la calidad de vida en el dominicano.

Asimismo, explicó que el dinero que el sector público destina de forma continua y habitual para el funcionamiento operativo funciona como un “escudo social” para disminuir los indicadores de hambre, inseguridad y falta de agua para mejor comodidad en el pueblo dominicano.