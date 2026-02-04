¿Qué pasa con los vehículos de los que no renovaron el marbete a tiempo?

El sábado 31 de enero del 2026 fue el plazo que concedió la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para renovar el Impuesto de Circulación Vehicular, conocido como marbete, especificando que no habría prórroga para su renovación sin recargo.

Según los datos de la institución, un total de 1,784,234 propietarios de vehículos de motor renovaron a tiempo, quedando pendientes 302,522 vehículos.

Sus propietarios podrán actualizar el marbete con el recargo correspondiente en las 47 entidades financieras autorizadas, así como en las colecturías de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y Sánchez, provincia Samaná.

Sin embargo, es importante saber que si circula por las calles sin este impuesto actualizado, la Ley número 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial permite a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) retener y remolcar dichos vehículos no renovados durante los operativos de control en calles y carreteras.

Hasta la fecha, la institución informó tener más de 126 vehículos fiscalizados en espera de ser retirados por los respectivos dueños.

Si usted ha sido uno de los afectados, debe asistir al centro de retención con la matrícula y seguro vigente, tomando en cuenta las sanciones económicas establecidas por la DGII.

Dependiendo del vehículo, las sanciones por no renovar a tiempo variarán en monto yendo desde RD$2,000 a vehículos que no renovaron antes de la fecha límite.

RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa) y RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).

También debe llevar la licencia del conductor y la multa por concepto de la infracción pagada en el banco, además de los gastos adicionales por el concepto de grúa y custodia del vehículo.