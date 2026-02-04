Abinader afirma que RD se consolida como centro logístico

En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el país se consolida como un centro logístico estratégico para el comercio internacional, apoyado en su estabilidad democrática, diversificación económica y una sólida alianza público-privada.

Durante su participación en un panel de alto nivel junto al chairman y CEO del grupo logístico global DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem y líderes empresariales globales, el mandatario destacó que la ubicación geográfica del país lo convierte en un puente natural entre el Caribe, América Latina y la costa este de Estados Unidos, lo que impulsa nuevas oportunidades de negocios y generación de empleos.

Asimismo, enfatizó que la nación ha apostado por sectores clave como el turismo, las zonas francas, los puertos y aeropuertos para fortalecer su competitividad y atraer inversiones.

El jefe de Estado anunció además el avance del aeropuerto de Manzanillo, proyecto desarrollado con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a potenciar las exportaciones y ampliar la capacidad logística nacional.

Sultan destaca crecimiento

Sultan Ahmed bin Sulayem, destacó el crecimiento sostenido de la República Dominicana y afirmó que el país se ha consolidado como un destino confiable para la inversión internacional, impulsado por su estabilidad y liderazgo.

“El país es atractivo porque hay confianza, hay flujo económico y hay un gobierno que apoya el desarrollo de los negocios, aseguró Ahmed bin Sulayem.

El ejecutivo señaló que su organización cuenta con 25 años de presencia en territorio dominicano, etapa en la que ha desarrollado proyectos clave de infraestructura logística y aeroportuaria que fortalecen la conectividad entre Estados Unidos y América Latina y facilitan la integración del país a las cadenas globales de suministro.

“El liderazgo del presidente para los negocios es increíble y muy cercano al sector empresarial”, sostuvo, al tiempo que agregó que “el liderazgo crea empleos, mientras que la falta de liderazgo genera pobreza”, manifestó Sulayem al elogiar el liderazgo del presidente Abinader y su cercanía con el sector privado.

El chairman resaltó además el potencial turístico de la nación, señalando que destinos como Punta Cana evidencian cómo se puede transformar territorios en polos de crecimiento con conexiones directas hacia Europa y América.