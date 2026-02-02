Precios del pollo siguen inestables en diferentes mercados del Distrito Nacional

La carne de pollo es uno de los alimentos más consumidos por los dominicanos y que a su vez más cambio muestra en cuento a su costo.

Estos continúan presentando diferentes precios en distintos mercados del Distrito Nacional, una situación que afecta directamente el bolsillo de los consumidores y produce cierta preocupación a los vendedores, quienes afirman que aunque el producto es fundamental en la comida de los dominicanos, las ventas disminuyen cada que los precios aumentan.

Luego de un recorrido por distintos mercados del Distrito Nacional, se pudo observar como cada precio era diferente, esto según los vendedores depende tanto como del lugar como tambien del tipo de corte.

Al diriginos al mercado de Villa Consuelo, los comerciantes explicaron que la pechuga de pollo varía depende su presentación, la libra de pechuga con hueso se encuentra entre RD$100 y RD$115, mientras que solo el filete de pechuga ronda los RD$140 por libra.

El pico y pala por su parte no se queda atrás, siendo unos de los cortes más pedidos por los consumidores para sus platos, este tiene un costo de RD$50, mientras que un pollo entero se vende alrededor de RD$95.

Los vendedores de este mercado comentaron que la variación tan constante de los precios afecta en las ventas.

“Cuando el pollo sube se hace más difícil venderlo porque es el alimento que más consume el pueblo”, expresó uno de los comerciantes, además agregó que aunque el pollo este a RD$95 el flujo de clientes es escaso.

Tras la decisión del Gobierno de importar pollo para poder enfrentar la supuesta escasez y el aumento de los precios de estos, los comerciantes consultados por este medio manifestaron opiniones que para otros, piensan todo lo contrario.

Michael Antonio, uno de los vendedores de este mercado consideró que esa medida puede ser positiva aunque luego cuestionó que el producto no llegue a los mercados.

“Eso se queda siempre en los mercados grandes como los supermercados, a nosotros nunca nos llega ese pollo importado, entonces al final el cambio es para ellos, no para nosotros”, sostuvo.

Una situación que se asemeja es la del Mercado Nuevo, aquí los precios muestran una estabilidad relativa, aunque para la mayoría de los vendedores siguen siendo elevados.

En este mercado la libra de pechuga de pollo se vende a RD$130, los muslo de pollo a RD$90 mientras que el pico y pala no cambia a comparación del mercado de Villa Consuelo, aquí también cuesta RD$50 pesos.

En el mercado de Cristo Rey se pudo constatar un precio más elevado en cuanto a la pechuga de pollo que se encuentra a RD$125, mientras que el pico y pala aquí baja por RD$10 costando RD$40, en cuanto la libra de pollo está a RD$90.

Eugenio, un vendedor con años de experiencia, recordó que en el pasado la importación de pollo funcionaba como un mecanismo de control de precios.

“Cuando el pollo se ponía caro, el doctor Joaquín Balaguer importaba pollo y lo vendía barato a la población. Eso obligaba a los granjeros a bajar los precios y había mucho pollo en la calle”, explicó.

Opinó que, si no aplican medidas parecidas en la actualidad los precios probablemente sigan aumentando.

“Si el presidente Luis Abinader no hace eso, los granjeros van a seguir subiendo y elevando el precio del pollo”, afirmó, al tiempo que hizo mucho énfasis al recordar que se trata de un producto de consumo diario para la mayoría de las familias dominicanas.