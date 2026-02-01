Más motores, yipetas y carros se suman al parque automotor dominicano en 2025

El parque vehicular de la República Dominicana registró la incorporación de 388,892 vehículos nuevos a lo largo de 2025, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La institución informó que la mayor parte de estas unidades correspondió a motocicletas, con un total de 270,801 nuevos registros, consolidándose como el tipo de vehículo de mayor crecimiento.

En segundo lugar se ubicaron las jeepetas, con 54,707 unidades, seguidas por los automóviles privados, que sumaron 28,167 nuevos registros.

El informe, actualizado el 7 de enero de 2026, también detalla la entrada de 24,160 vehículos de carga y 7,795 autobuses privados, lo que refleja un aumento significativo en el transporte destinado a actividades comerciales y de servicios.

Asimismo, se contabilizaron otros tipos de vehículos que complementan el parque automotor nacional, entre ellos 1,253 camiones volteo, 1,034 remolques, 737 maquinarias pesadas, 157 ambulancias, 71 montacargas y 10 vehículos fúnebres.

Estas cifras fueron elaboradas por la Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios de la DGII y abarcan el período comprendido entre enero y diciembre de 2025.

Sobre el comportamiento mensual, septiembre fue el mes con mayor cantidad de vehículos incorporados, al registrar 47,446 unidades nuevas. Le siguieron mayo con 38,431 registros; julio con 35,483; junio con 35,252; y abril con 34,971.

Posteriormente se ubicaron octubre con 31,248 unidades, febrero con 30,239, marzo con 29,693 y enero con 28,523.

Los meses con menor volumen de ingreso fueron agosto, con 27,360 unidades; noviembre, con 26,504; y diciembre, con 23,732 registros.

Imagen de la cantidad de vehículos de nuevo ingreso durante el 2025.Fuente Externa

Estas cifras corresponden a un reporte preliminar, por lo que no constituyen el informe definitivo del parque vehicular nacional.

Se espera que en los próximos meses la institución publique el reporte oficial y consolidado del parque automotor dominicano, con datos finales y posibles actualizaciones.