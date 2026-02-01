Aduanas recauda cifra récord en enero, unos RD$21,198 millones

La Dirección General de Aduanas (DGA) cerró el mes de enero con unos RD$21,198 millones recaudados, convirtiéndose en la mayor recaudación en la historia de la institución.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, indicó que esto es un buen inicio para la meta total del año 2026, la cual fue fijada en RD$294 mil millones.

Las recaudaciones de enero de 2026 representan un incremento de 6.03 % más con relación a enero de 2025, cuando fueron recaudados RD$19,993 millones.

Dicha diferencia se traduce de manera nominal en RD$1,204.77 millones más recaudados en enero de este año, en comparación al mismo mes del año anterior.

Con relación a la meta fijada para dicho mes, el monto recaudado representa un cumplimiento de 102.4 %, al haberla superado con RD$496 millones por encima de lo estimado.

Nelson Arroyo asumió la DGA el pasado 8 de enero de 2026Fuente externa

Arroyo, cuando asumió el cargo el pasado 8 de enero, aseguró que trabajará enfocado en favor del equilibrio presupuestario del país, el incremento de las recaudaciones y facilitar, aún más, el comercio exterior en la República Dominicana.

Prometió continuar trabajando para el posicionamiento de la República Dominicana como un hub logístico regional, dada la ubicación estratégica, la infraestructura portuaria y aeroportuaria y la alta conectividad marítima y aérea del país, así como continuar con los reglamentos de aplicación de la Ley de Aduanas 168-21.