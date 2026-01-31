La ETED también se convertirá en una empresa pública

A través del decreto 55-26, el presidente Luis Abinader dispuso la transformación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) en una empresa pública que estará adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

“El decreto impulsa un proceso de fortalecimiento institucional orientado a consolidar su carácter de empresa pública estratégica, garantizar la continuidad y calidad del servicio público de transmisión eléctrica y adoptar un modelo de gestión moderno y eficiente, alineado con los desafíos de la transición energética y digital. La medida se realiza preservando plenamente su continuidad jurídica, operativa y patrimonial, sin afectar derechos, obligaciones, contratos ni activos existentes”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.

La disposición gubernamental establece que una vez constituida, la ETED será la encargada de operar, administrar y mantener el Sistema de Transmisión Interconectado, entendido como el conjunto de líneas, subestaciones, instalaciones y demás infraestructuras destinadas al transporte y transmisión de electricidad que integran el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), garantizando su funcionamiento continuo, seguro, eficiente y confiable.

Además, tendrá que ejecutar las actividades técnicas, operativas y administrativas necesarias para la prestación del servicio público de transporte y transmisión de electricidad, incluyendo la operación en tiempo real del sistema, la supervisión operativa, el mantenimiento preventivo y correctivo, la gestión de activos estratégicos y la atención de contingencias, sin comprender funciones de formulación de políticas públicas, regulación, fiscalización, fijación tarifaria ni planificación sectorial, que corresponden a los órganos competentes.

Por igual, garantizar el acceso abierto, no discriminatorio y técnicamente seguro a las instalaciones del sistema de transmisión a todos los agentes y terceros debidamente habilitados para operar en el SENl, conforme a la normativa vigente, los reglamentos técnicos aplicables y las disposiciones emitidas por los órganos reguladores del subsector eléctrico; planificar, diseñar, desarrollar y ejecutar, dentro del marco de las políticas públicas y autorizaciones correspondientes, los proyectos de expansión, refuerzo, modernización y ampliación del sistema de transmisión, necesarios para asegurar la estabilidad, confiabilidad y sostenibilidad técnica y financiera del SENl.

Asimismo, coordinar la operación del sistema de transmisión con los organismos rectores, reguladores y demás agentes del subsector eléctrico, conforme a las reglas de despacho, operación y seguridad establecidas en la Ley núm. 125-01, su reglamento de aplicación y las normas técnicas vigentes y desarrollar y explotar actividades complementarias o conexas estrictamente vinculadas a la operación eficiente del sistema de transmisión, incluyendo la provisión y comercialización de servicios portadores de telecomunicaciones por fibra óptica asociados a dicha infraestructura, en los términos y condiciones previstos por la normativa aplicable.

La ETED tendrá un consejo administrativo compuesto por el Ministerio de Energía y Minas, que fungirá como presidente; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de la Presidencia, dos miembros, que serán designados mediante Asamblea General de Accionistas por indicación del presidente de la República y el vicepresidente ejecutivo, que fungirá como secretario y tendrá a su cargo la operatividad de la entidad.

“El decreto se fortalecen sus órganos de dirección y supervisión, se incorporan estándares modernos de gobernanza corporativa y se refuerzan los mecanismos de rendición de cuentas, dotando a la empresa de mayor autonomía técnica y operativa, manteniendo su adscripción al Ministerio de Energía y Minas y su sujeción a la rectoría y control del Estado. Este enfoque permitirá apoyar la expansión, modernización y digitalización de la infraestructura de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones por fibra óptica, en coherencia con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo”, reseña el documento de prensa.