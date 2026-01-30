El país importó 131,253 vehículos el año pasado, 3,673 menos que en 2024

Entre enero y diciembre del 2025, la importación de vehículos mostró una disminución de 3,673 unidades si se compara con igual período del 2024, siendo las jeepetas el tipo más importado, con un 45.87% del total, seguido por automóviles y vehículos de carga, con una participación de 21.71% y 18.52%, respectivamente.

Los automóviles fueron la tercera categoría de vehículos más importados en 2025 con un 11.04% de participación, seguido de los autobuses (4.18%), furgonetas y minivans (2.99%), Vehículos de turismo (1.52%), y otros (0.43%).

El pasado año se importaron 131,253 unidades de transporte por un valor de US$1,944.30 millones, mientras que en 2024 su llegada fue de 134,926 con un costo de US$2,018.11 millones.

Los vehículos nuevos que llegaron al país ascendieron a 51,537 unidades, unos 1,169 menos que en 2024, una variación de -2.22%, mientras que la cantidad de usados fue de 79,716, unos 2,504 menos para una variación de -3.05%.

El valor FOB o el costo puesto en puerto de los vehículos nuevos ascendió a US$1,125.48 millones (-6.49%), mientras que el de vehículos usados fue de US$818.82 millones (0.53%).

China, Japón y Estados Unidos son los tres principales países de origen de las importaciones de vehículos, siendo este último el que concentra el 26.56% con 34,863 unidades, seguido de los nipones con el 21.04% (27,622) y un 14.87% de China con 19,522 unidades.