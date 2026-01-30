Apresan a cuatro personas y ocupan 1.6 millones de cigarrillos en operativo en Navarrete, Santiago

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), ocupó 1.6 millones de unidades de cigarrillos de procedencia clandestina durante un operativo realizado en el municipio de Villa Bisonó (Navarrete), provincia Santiago, donde además fueron detenidas cuatro personas y dos vehículos utilizados para el transporte de la mercancía ilegal.

La intervención se llevó a cabo en la carretera principal del sector La Estación, como resultado de labores de vigilancia y seguimiento ejecutadas por la Subdirección Regional Cibao Central de DINTEL, con el apoyo de la Subdirección Regional Norte y agentes de la Policía Preventiva.

La Policía informó que durante el operativo, los agentes interceptaron un camión marca Daihatsu, color azul, con remolque cerrado blanco, placa L208506, en cuyo interior se ocuparon 120 cajas de cigarrillos clandestinos. De igual manera, fue detenido un vehículo Chevrolet Express, color blanco, placa L363406, donde se incautaron 40 cajas del mismo producto ilícito.

Los vehículos eran conducidos por Aneudy Miguel Ulloa Jiménez y Diego Miguel Ruiz, quienes se encontraban acompañados por Radhamés Ureña y Erickso Moransi, este último de nacionalidad haitiana, al momento de la intervención. De acuerdo con los registros policiales, uno de los detenidos posee antecedentes por porte ilegal de arma de fuego.

Los apresados, junto a los vehículos y la mercancía ocupada, serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.