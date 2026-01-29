Toyota sigue siendo líder global por sexto año consecutivo con ventas récord en 2025

El fabricante japonés de vehículos Toyota vendió más de 11.32 millones de vehículos en 2025, un nuevo récord de ventas que lo consolida como líder del sector por sexto año consecutivo, según cifras publicadas este jueves por la compañía.

En total, el grupo empresarial, que incluye también a los fabricantes Daihatsu Motor y Hino Motors, registró 11,322,575 unidades vendidas en todo el año pasado, un 4.6 % más que el año anterior y un nuevo récord anual.

Las ventas en el extranjero del grupo japonés subieron un 3.1 %, hasta las 9,251,321 unidades, a pesar de los aranceles al motor impuestos por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Solo las ventas de Toyota (sin contar las de sus mencionadas subsidiarias Daihatsu y Hino) subieron un 3.7 % a nivel global, hasta 10,536,807 unidades.

La cifra es superior a los 8.98 millones de matriculaciones de nuevos vehículos registradas por la firma alemana Volkswagen, el segundo fabricante mundial por volumen de ventas, y cuyas comercializaciones disminuyeron un 0.5 % el año pasado.

En lo que respecta al rendimiento de Toyota, destacó un salto del 7.3 % en las matriculaciones en Norteamérica, hasta casi tres millones de unidades, mientras que las ventas en China crecieron un 0.2 %, hasta 1.8 millones de unidades, en parte por el aumento de la competitividad en el sector en el país vecino.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Toyota en la Bolsa de Tokio subían un 3.2 % en torno a las 14:15 hora local (05:15 GMT), una hora y cuarto antes del final de la sesión.

Está previsto que el grupo presente sus resultados financieros para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que finaliza a finales de marzo, el próximo 6 de febrero, pero la empresa siempre publica con antelación su informe de ventas, producción y exportaciones de vehículos en el año natural.