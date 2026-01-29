Ministerio de Trabajo presenta programa de tres meses pagados para entrenamiento de buscadores de empleo en las empresas

El Ministerio de Trabajo presentó este jueves el programa Apoyo al Sistema Flexible de Empleo “RD Trabaja”, una iniciativa orientada a fortalecer la inserción laboral en el sector formal, reducir la informalidad y mejorar la articulación entre la oferta y la demanda de empleo en la República Dominicana.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, afirmó que esta iniciativa representa un paso decisivo en la transformación del mercado laboral dominicano ya que elempleo formal es la base de una sociedad más justa, más productiva y estable, “y fortalecerlo es una tarea que solo puede lograrse cuando el Estado, los empresarios y los trabajadores caminan juntos”, afirmó el funcionario durante el acto celebrado en un hotel de la capital.

“Uno de los aspectos más trascendentes de RD-Trabaja es que los beneficiarios ingresan desde el primer momento al sistema de seguridad social, que significa salud asegurada, protección frente a riesgos laborales, pensión y todos los beneficios que solo la formalidad garantiza”, señaló.

Mediante el programa el Ministerio de Trabajo les pagará durante tres meses los salarios a los participantes en el entrenamiento en las empresas, que potencialmente los incorporarán al termino del programa còmo empleados formales.

En cambio, cuando se trate de personas con discapacidad se les extiende el programa a seis meses, pagados por el Ministerio de Trabajo.

De su lado, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, valoró el programa RD-Trabaja como un plan que avanza en la dirección correcta al promover la empleabilidad desde un enfoque colaborativo entre el Estado, las empresas y los buscadores de empleo, combinando formación y aprendizaje práctico orientado a resultados concretos.

Mientras que, Nathalie Alvarado, representante del Grupo BID en la República Dominicana, destacó que RD-Trabaja busca responder a las necesidades reales del sector productivo, conectando mejor el talento con la demanda empresarial, modernizando los servicios de intermediación laboral y ampliando el acceso al empleo formal.

El Programa Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja, del Ministerio de Trabajo, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una herramienta estratégica para conectar a las personas con el trabajo formal, y al talento dominicano con las empresas que lo necesitan.

Además forma parte de un sistema integral de políticas activas de empleo, diseñado para modernizar los servicios públicos de intermediación laboral y ampliar el acceso de la población a oportunidades de trabajo digno, con protección social y plenos derechos laborales.

Asimismo, el programa Apoyo al Sistema Flexible de Empleo ofrece a las empresas la significativa ventaja de formar a los buscadores de empleo como futuros empleados, entrenarlos en el propio entorno laboral y luego incorporarlos con mayores competencias, mayor adaptación y mayor compromiso.

“RD-Trabaja tiene una visión clara de preparar a los trabajadores en el presente para construir un mercado laboral de calidad en el futuro. Por eso, el programa está diseñado para jóvenes entre 18 y 35 años, y para adultos de 35 años o más, fortaleciendo sus perfiles a través de capacitación, prácticas profesionales, entrenamientos laborales y experiencias reales en el lugar de trabajo”, explicó el Ministro.

Modernización del sistema de empleo

La estrategia impulsa un modelo de intermediación laboral más moderno, accesible y eficiente, centrado en resultados y estándares de calidad.

“Se trata de un programa que mira al presente, pero piensa en el país que queremos dejar a las próximas generaciones”, expresó Olivares Ortega.

El programa contempla como ejes principales el fortalecimiento de las Jornadas de Empleo a nivel nacional, la modernización del Servicio Nacional de Empleo (SENAE), el impulso a las Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) y la ampliación de la oferta de capacitación técnica, en coordinación con el INFOTEP.

También incluye acompañamiento a las empresas en los procesos de reclutamiento, preselección de candidatos y entrenamiento en el puesto de trabajo, además de la implementación de mecanismos orientados a reducir los costos y riesgos asociados a la contratación.