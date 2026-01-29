Foro CAF busca posicionar Latinoamérica como una región de soluciones en el desarrollo global

Con la participación de los jefes de Estado de Brasil, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Jamaica, del presidente electo de Chile y de más de 4.300 expertos y líderes políticos y empresariales globales, el Foro Económico Internacional de Panamá aseguró que América Latina y el Caribe pueden emerger como un espacio de soluciones para la región.

El espacio permite a los aspirantes contemplar temas clave como crecimiento económico, integración regional, sostenibilidad, inversión, inclusión y competitividad, con el objetivo de construir, desde el diálogo, soluciones concretas que impulsen el desarrollo de la región además de representar todas las posturas ideológicas con el objetivo de reinvindicar el multilateralismo en América Latina y el Caribe.

Su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, aseguró que “el panorama global nos ofrece un escenario inédito: estamos viviendo un cisma en el sistema basado en reglas. Un sistema imperfecto, pero que brindaba un piso de certidumbre, hoy se enfrenta a otro centrado en intereses y en disputas por el control de elementos esenciales para las transiciones digital y energética”.

El llamado a la unidad y a la integración también vino del resto de mandatarios, según recoge la página web del encuentro, mencionando a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, Gustavo Petro, presidente de Colombia, José Raúl Mulino, presidente de Panamá y Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

En este encuentro sin precedentes, la discusión también abordó de frente los desafíos internos que limitan el potencial regional, donde el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, centró su mensaje en la relación intrínseca entre la estabilidad económica, la seguridad ciudadana y el bienestar social, quedando reforzada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Guatemala, quien coincidió en la urgencia de un rumbo claro y coordinado.

Los líderes convergieron en la idea de que los dilemas globales, desde la transición energética hasta la inequidad, y los desafíos regionales, como la desigualdad, la inseguridad y la necesidad de industrialización, necesitan respuestas colectivas.